Bắt nghi phạm 60 tuổi dùng súng tự chế bắn vợ tử vong

Tối 22-8, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết đã bắt được nghi can Lương Văn Tới (60 tuổi, trú bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó khoảng 20 giờ 45 ngày 21-8, người dân nghe tiếng súng nổ từ nhà của gia đình Tới. Khi người dân và người thân chạy đến thì phát hiện vợ của Tới là bà KTH (60 tuổi) bị thương nặng. Lúc này, Tới đã bỏ trốn khỏi căn nhà.

Công an xã Xá Lượng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bà H được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương, nhưng do bị thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Công an huyện Tương Dương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tới bị bắt giữ khi đang trốn trên núi. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, do vợ chồng cãi nhau, Tới dùng súng tự chế bắn trúng vùng sườn trái của vợ.

Tới đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.