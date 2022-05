Bắt nhóm hỗn chiến đánh gục 3 người trên ô tô ở Đồng Nai

Ngày 4-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm nghi can trong nhóm ẩu đả, phá hỏng tài sản trên đường Lý Thường Kiệt (phường Xuân An) để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và làm hư hỏng tài sản.

Các nghi can bị tạm giữ gồm Nguyễn Thế Anh (30 tuổi), Trần Anh Trung (38 tuổi), Trần Trung Tín (27 tuổi, tự Tín heo), Trần Đức Duy (25 tuổi) và Trần Hoàng (29 tuổi, đều ngụ TP Long Khánh).

Như thông tin PLO.VN đã đưa, chiều 30-4, Nguyễn Thế Anh ở quán karaoke Hân Linh (đường Lý Thường Kiệt, phường Xuân An) nói Trần Anh Trung ra lấy ô tô chở về. Lúc này Trung lái ô tô từ bãi xe của quán karaoke ra đậu bên đường đối diện để chờ Thế Anh.

Cùng lúc, anh Đào Xuân Trường lái ô tô bán tải chở bạn là Bùi Dưỡng, Phạm Văn Đại, Phạm Minh Thắng cũng từ bãi xe của quán karaoke đi ra đường Lý Thường Kiệt.

Do vướng xe của Trung đậu phía trước nên anh Trường lái xe lách qua di chuyển lên song song với ô tô của Trung thì hai bên xảy ra to tiếng cãi nhau.

Một lúc sau, Trần Trung Tín chạy xe máy đến chặn đầu xe của nhóm anh Trường không cho đi. Tín cùng Trung lao vào đánh anh Trường và dùng tay đập vỡ gương chiếu hậu của xe. Anh Trường xuống xe lao vào đánh Tín thì bị nhóm của Tín vây đánh nhiều nhát vào đầu, mặt gục tại chỗ bất tỉnh.

Thấy bạn bị đánh nên anh Dưỡng, Thắng cũng xuống ô tô để đánh lại thì bị nhóm của Tín đánh gục, trong đó anh Thắng cũng bị bất tỉnh.

Sau khi nhóm của Tín rời khỏi hiện trường, những người bị thương được mọi người đưa đến bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh cấp cứu. Bước đầu các nạn nhân bị đánh đa chấn thương vùng mặt, đầu như sưng phù nề vùng đầu, xuất huyết dưới nhện thái dương, gãy vách ngăn mũi...

Sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công an TP Long Khánh đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường lập hồ sơ thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các nghi can, nạn nhân để điều tra làm rõ.