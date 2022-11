Bắt quả tang 2 người làm giả thuốc bảo vệ thực vật ngay tại chợ

(PLO)- Trung và Tính đang dán nhãn các chai thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả về công dụng và các nhãn hiệu nước ngoài ngay tại chợ thì bị lực lượng công an bắt quả tang

Ngày 29-11, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa triệt phá vụ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả nhãn hiệu nước ngoài.

Qua công tác nắm tình hình vào chiều 28-11, lực lượng Công an phường Mỹ Thới phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã ập vào bắt quả tang Trần Minh Trung (34 tuổi) và Trần Văn Tính (40 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Phú, An Giang) đang dán nhãn các chai thành phẩm thuốc BVTV giả về công dụng và các nhãn hiệu nước ngoài tại Lô J1, khu vực Chợ Cái Sao.

Tang vật thu giữ tại gồm 1 thùng phuy chứa trên 210 lít thuốc BVTV giả chưa kịp đóng chai; 71 chai và 99 gói thuốc BVTV giả thành phẩm nhãn hiệu nước ngoài cùng các nguyên liệu, công cụ, phương tiện và số lượng lớn chai, nắp, bao bì, tem nhãn nước ngoài để làm thuốc BVTV giả.

Tại cơ quan công an, bước đầu từ đầu tháng 11-2022 Trung khai cùng Tính thuê địa điểm này để sản xuất thuốc BVTV giả. Mỗi ngày cả 2 tiêu thụ từ 1-3 thùng thuốc BVTV giả. Còn nguyên liệu sản xuất thuốc giả do Trung đặt mua trên mạng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

