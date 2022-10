Bắt tạm giam Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa ở Đồng Nai

(PLO)- Chiều 18-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa - ông Nguyễn Văn Hồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ba bị can.

Những người này gồm Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1964, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa (nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch); Phan Thanh Vĩnh Toàn, sinh năm 1983, nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch và Đỗ Tấn Điềm, sinh năm 1962, nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Ngày 18-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng VKSND tỉnh Đồng Nai tổ chức thi hành Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba người nêu trên.

Kết quả khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ một số hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Các bị can này được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc cùng với đối tượng Quách Văn Đức (đã bị khởi tố bắt tạm giam) - nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, thực hiện hành vi sử dụng tài sản công trái quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, theo đúng quan điểm “Xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".



Ông Nguyễn Văn Hồng làm việc ở Tín Nghĩa từ năm 1993, qua thời gian công tác tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, ông Hồng đã đảm nhiệm nhiều vị trí: Từ Phụ trách Kinh doanh; Giám đốc Nhà máy Gạch ngói Tín Nghĩa; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vật Liệu Xây dựng Tín Nghĩa; Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên KCN Nhơn Trạch 3; Phó Giám đốc, Giám đốc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Từ tháng 1-2021, ông Hồng được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2021, ông được bầu vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 - 2026), giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Tổng Công ty Tín Nghĩa thông tin vụ bắt nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (PLO)- Theo Tổng Công ty Tín Nghĩa, việc Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch không ảnh hưởng hoạt động của tổng công ty.

VŨ HỘI