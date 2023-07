Bắt thanh niên điều hành cùng 16 người ghi lô đề quy mô lớn

(PLO)- Dũng chọn nhiều phụ nữ tham gia đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề.

Chiều 31-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đã triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn, bắt giữ 17 người.

Đường dây lô đề này do Nguyễn Tuấn Dũng (31 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu.

Thời gian qua, Dũng đã chọn nhiều phụ nữ làm hệ thống chân rết trong đường dây ghi lô, đề ở nhiều địa bàn tại huyện Hưng Nguyên và TP Vinh. Đây là đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao, có tổ chức và phương thức hoạt động kín kẽ.

Số tiền đường dây này giao dịch đánh bạc từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ngày.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Đức Hải- Phó Giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo công tác phá án, bắt 17 nghi phạm.

Qua khám xét, công an đã tạm giữ ba cáp đề, 120 triệu đồng, 25 điện thoại di động cùng một số tang vật khác.

