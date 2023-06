Bắt Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương

(PLO)- Ông Nguyễn Đỗ Lăng và bốn bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Ngày 28-6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam năm người về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Những người bị khởi tố gồm: Nguyễn Đỗ Lăng (49 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần (CP) chứng khoán châu Á Thái Bình Dương); Phạm Duy Hưng (44 tuổi, Chủ tịch HĐQT CP chứng khoán châu Á Thái Bình Dương); Huỳnh Thị Mai Dung (48 tuổi, vợ Lăng); Nguyễn Thị Thanh (42 tuổi, kế toán trưởng Công ty) và Phạm Thị Đức Việt (41 tuổi, Phó phòng dịch vụ khách hàng công ty này).

Các quyết định trên đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Trước đó, ngày 22-6, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam.

Được biết, Công ty CP Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương (APS) thành lập năm 2006, có trụ sở tại phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo giới thiệu, Công ty APS cung cấp các sản phầm và dịch vụ về tài chính, chứng khoán; tư vấn quản trị, tài chính cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

PHI HÙNG