Bất tuân lệnh dừng, tài xế xe tải tông hỏng xe công vụ của CSGT

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 40 tối 22-11, tại Km440+00m đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện xe ô tô tải 29H-436.09 do PQL (trú tại Hà Nội) điều khiển, có dấu hiệu vi phạm chở đá quá chiều cao so với thành thùng xe.

Chiếc xe ben bị tạm giữ sau khi bất tuân lệnh, tông vào xe cảnh sát. Ảnh: PH

Sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, CSGT đã ra tín hiệu dừng xe, tuy nhiên tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh mà lạng lách, đánh võng và tông vào đuôi bên phải xe ô tô công vụ của CSGT làm hư hỏng nặng.

Cùng lúc, một cán bộ CSGT thuộc Tổ công tác đã lên được xe ô tô tải 29H-436.09. Khi xe di chuyển đến khu vực UBND xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội CSGT dừng được phương tiện trên.

Hiện cơ quan chức năng đang xử lí theo quy định.

PHI HÙNG