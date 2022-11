Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Nhiều máy kiểm phiếu trục trặc, người già đi bầu đông hơn trẻ

(PLO)- Một số bang ở Mỹ đã kết thúc bỏ phiếu, nhiều nơi gặp trục trặc với máy kiểm phiếu điện tử.

Theo đài CNN, cử tri nhiều bang của Mỹ đã xếp hàng dài từ sáng sớm để đợi đến lượt bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay.

Các bang Indiana, Kentucky, Georgia, South Carolina, Vermont và Virginia hiện đã đóng các điểm bỏ phiếu. Người dân các bang Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Pennsylvania, Texas,... sẽ tiếp tục bỏ phiếu tới 8 giờ tối 8-11 (giờ Mỹ, tức 8 giờ sáng hôm nay 9-11 theo giờ Việt Nam). Các bang Arizona, New York,...sẽ bỏ phiếu đến 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Bang cuối cùng đóng cửa điểm bỏ phiếu là Alaska, vào lúc 1 giờ trưa 9-11 theo giờ Việt Nam.

Theo hãng tin AP, các máy bỏ phiếu ở một số hạt tại các bang Arizona và New Jersey đã gặp trục trặc. Quan chức hạt Maricopa (Arizona) cho biết hàng 60 máy kiểm phiếu điện tử ở hạt đông dân nhất bang này đang gặp “sự cố kỹ thuật”, trong khi các máy ở hạt Mercer (New Jersey) thì báo cáo “hệ thống ngừng hoạt động”. Cả hai hạt đều sử dụng máy kiểm phiếu do công ty phần cứng và phần mềm kiểm phiếu Dominion Voting Systems sản xuất.

CNN cũng đưa tin một số điểm bỏ phiếu ở hạt Harris (bang Texas) cũng phải hoãn mở cửa trong một khoảng thời gian do các máy kiểm phiếu bị lỗi kỹ thuật, khiến cử tri xếp hàng dài chờ đợi.

Theo tờ The Washington Post, Thẩm phán Michael Maxwell của quận Waukesha (bang Wisconsin, Mỹ) từ chối ban lệnh trì hoãn kiểm phiếu của quân nhân vắng mặt, cho rằng điều này sẽ tước quyền của các cử tri. Quyết định này được đưa ra sau khi cựu phó giám đốc bầu cử của bang “cố tình gửi ba lá phiếu giả để làm nổi bật các lỗ hổng trong hệ thống bỏ phiếu”.

Theo kết quả sơ bộ của Edison Research (công ty khảo sát và thống kê dữ liệu Mỹ) thu thập, độ tuổi cử tri đi bầu giữa nhiệm kỳ năm nay có xu hướng già hơn so với cử tri đi bầu hồi năm 2018. Chỉ khoảng 10% cử tri trong cuộc bầu cử này dưới 30 tuổi, trong khi con số này đối với nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên là hơn 30%.

DƯƠNG KHANG