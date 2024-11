Bầu cử Mỹ 'nóng', vàng nhẫn 9999 'lạnh' 05/11/2024 15:50

Chiều ngày 5-11, vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cũng như bốn ngân hàng thương mại nhà nước niêm yết giá bán ở mức 89 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua. Ở chiều mua vào, vàng miếng SJC vẫn đứng im ở vùng mức 87 triệu đồng một lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 lao dốc

Trong khi đó, các loại vàng nhẫn tròn trơn đồng loạt giảm mạnh. Đơn cử, Công ty SJC giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều bán so với cuối phiên hôm qua, đưa giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại đây xuống còn 86,8 – 88,3 triệu đồng/lượng.

Thậm chí, Công ty PNJ còn giảm giá tới 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 650.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất. Theo đó, doanh nghiệp này hiện niêm yết giá mua – bán vàng nhẫn 9999 ở mức 87,4 – 88,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng ổn định quanh vùng 2.734 – 2.742 USD/ounce. Giá vàng tăng giảm không đáng kể trong bối cảnh thị trường đang ngóng chờ kết quả từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Ngoài ra, trong tuần này, thị trường còn dồn sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hầu hết mọi người đều tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất chính 0,25%, đặc biệt là sau báo cáo việc làm yếu hơn của Mỹ được công bố vào thứ Sáu tuần trước.

Còn theo công cụ khảo sát của CME Group, xác suất để Fed cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào phiên họp ngày 7-11 đã lên trên 95% so với mức hơn 90% cách đây một tuần

Giá vàng nhẫn 9999 giảm mạnh. Ảnh minh họa

Bạc được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá

Vàng là ngôi sao sáng trên thị trường hàng hóa, khi giá đã tăng khoảng 33% từ đầu năm đến nay, mức giá cao kỷ lục mới nhất là 2.800 USD/ounce.

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính tại Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho rằng, bạc là kim loại quý cần chú ý vào năm 2025. Trong dự báo thị trường hàng hóa vừa được Ngân hàng Thế giới công bố, nhu cầu vàng sẽ yếu hơn trong năm 2025 – 2026. Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và sản xuất trang sức, chiếm khoảng 2/3 nhu cầu vàng toàn cầu, có khả năng sẽ giảm trong hai năm tới đây do dự báo giá vàng sẽ tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới.

Thế nhưng, tiềm năng của bạc trong hai năm tới cũng được dự báo là rất lớn do kim loại quý này được hưởng lợi kép từ nhu cầu đầu tư tài chính và công nghiệp mạnh mẽ.

TD Securities cho rằng, trong hai năm tới, kho dự trữ bạc được Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) theo dõi có thể cạn kiệt do nhu cầu bạc tăng trong lĩnh vực đầu tư tài chính, cũng như trong các ngành công nghiệp.

Thêm vào đó, trong báo cáo khảo sát bạc thế giới mới nhất do Metals Focus thực hiện, sản lượng khai thác bạc toàn cầu đã giảm 1% xuống còn 830,5 triệu ounce trong năm ngoái, nhưng nhu cầu về bạc của năm 2024 lại tăng khoảng 2%.

"Khi cầu tăng mà cung hạn chế, thì giá bạc vẫn còn nhiều dư địa để đi lên", Ngân hàng Thế giới nhận định. Những dự đoán này được WB đưa ra trong bối cảnh giá kim loại bạc đã tăng hơn 35% so với đầu năm nay và hiện duy trì vững chắc ở vùng giá trên 32 USD/ounce.

Đồng quan điểm, nhiều nhà phân tích thị trường hàng hóa cũng dự đoán giá bạc sẽ tiếp tục vượt trội hơn vàng trong năm 2025 vì bạc đang bị định giá thấp hơn nhiều so với vàng. Do đó, vàng có thể bị tụt hậu vào năm sau, nhưng bạc lại được xem là loại tài sản an toàn trên thị trường hàng hóa.