Bế giảng Khóa tập huấn tạo nguồn giảng viên Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc 15/11/2024 14:38

(PLO)- Sau 3 tuần đào tạo, 18 học viên đến từ 5 quốc gia đã hoàn thành Khóa tập huấn do Bộ Công an phối hợp Cục Hoạt động hòa bình, Ban Thư ký Liên Hợp Quốc tổ chức tại Học viện An ninh.