18 học viên quốc tế tham dự khóa tập huấn do Bộ Công an phối hợp tổ chức 28/10/2024 18:53

(PLO)- 18 học viên thuộc 5 quốc gia tham gia khóa tập huấn từ ngày 28-10 đến 15-11 do Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình LHQ phối hợp Cục Hoạt động hòa bình, Ban Thư ký LHQ tổ chức.

Ngày 28-10, tại Học viện An ninh nhân dân, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc phối hợp với Cục hoạt động Hòa bình Liên hợp quốc tại Việt Nam và Học viện An ninh nhân dân tổ chức khai mạc Khóa tập huấn tạo nguồn giảng viên Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam.

18 học viên thuộc 5 quốc gia tham gia khóa tập huấn từ ngày 28-10 đến 15-11.

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hoà bình LHQ, Học viện An ninh nhân dân, 10 giảng viên Cảnh sát Gìn giữ hoà bình LHQ cùng 18 học viên đến từ năm quốc gia gồm: Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Srilanka, Nepal.

Việc đăng cai tổ chức khóa tập huấn của LHQ tại Việt Nam là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, khẳng định cam kết của Bộ Công an Việt Nam trong đóng góp tích cực, hiệu quả, chủ động vào hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam với LHQ và các nước đối tác.

Nội dung khoá huấn luyện tập trung ba chuyên đề liên quan Cảnh sát Gìn giữ hoà bình LHQ gồm: Quản lý trật tự công cộng, xây dựng và phát triển năng lực cảnh sát và giám sát, hướng dẫn và tư vấn.

Các học viên tham quan Phòng truyền thống Học viện An ninh Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thọ, Phó chánh Văn phòng thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình LHQ cho biết, Bộ Công an xác định tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đưa ra với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, góp phần nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế, trong đó có sự đóng góp của Bộ Công an.

Các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam khi tham gia thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình LHQ đều phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của LHQ. Bên cạnh đó, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đến với LHQ và bạn bè quốc tế.

Bộ Công an cho rằng, để triển khai lực lượng tham gia Gìn giữ hòa bình LHQ ổn định, lâu dài thì công tác đào tạo, huấn luyện giảng viên trên lĩnh vực này là rất quan trọng và khóa tập huấn này là một minh chứng.

"Tôi tin tưởng rằng trên nền tảng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ cùng các bạn bè đối tác khác và với sự chuẩn bị chu đáo của hai đơn vị đồng chủ trì Việt Nam và LHQ, với sự nỗ lực cao nhất của các giảng viên, học viên, Khóa tập huấn sẽ thành công tốt đẹp" - Đại tá Nguyễn Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Thay mặt Cục Hoạt động Hoà bình, Phòng Cảnh sát và Cơ quan Đào tạo Tích hợp của LHQ, Đại tá Andril Shevarikhin cho biết: Chương trình nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của các sĩ quan cảnh sát được triển khai trong các hoạt động hoà bình của LHQ trên toàn cầu, thông qua việc cung cấp tài liệu đào tạo chuyên sâu về tiền triển khai. Từ đó, các quốc gia có thể tự tổ chức các khoá đào tạo chất lượng và phù hợp với các sĩ quan khác.

Khoá đào tạo nhằm mục đích xây dựng một nhóm giảng viên để tham gia các hoạt động đào tạo trên toàn cầu và để các quốc gia thành viên có thể tự tổ chức các khóa học tương tự ở cấp quốc gia. Ông tin rằng tất cả các học viên sẽ tiến bộ trong suốt khoá học để gia nhập vào nhóm giảng viên Cảnh sát quốc tế được công nhận.