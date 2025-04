Hình ảnh đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam trở về từ Myanmar 08/04/2025 23:42

(PLO)- Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar đã trở về nước an toàn vào tối 8-4.

Tối 8-4, tại sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar đã trở về nước.

Tại sân bay, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), Trưởng đoàn công tác đã báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc hai đoàn công tác của hai bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar, tại sân bay quốc tế Nội Bài, tối 8-4.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đánh giá quá trình cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar khó khăn, nguy hiểm hơn rất nhiều so với tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn Việt Nam làm việc trong nắng nóng, nhiều thi thể bị vùi lấp đã phân hủy nên ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong quá trình làm việc, tại Myanmar vẫn xảy ra các dư chấn nguy hiểm với lực lượng cứu hộ.

"Chúng tôi xác định tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát như tìm chính người thân, đồng bào mình, vì nhân dân Myanmar anh em" - Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nói.

Theo thống kê, đoàn cứu hộ, cứu nạn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tìm thấy 28 thi thể nạn nhân, cứu sống một người tại Myanmar.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ báo cáo hai thứ trưởng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, tặng hoa Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ

Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chào đón các cán bộ, chiến sỹ của đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao phó.

Những đóa hoa tươi thắm, những nụ cười rạng rỡ của các cán bộ chiến sĩ khi trở về với đất nước.

Đại diện đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an Việt Nam cho biết sau nhiều ngày thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Myanmar, đoàn đã độc lập giải cứu bảy nạn nhân bị mắc kẹt trong các đống đổ nát do trận động đất gây ra và bàn giao cho gia đình. Đoàn cũng đã phối hợp với các đội cứu hộ Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore giải cứu thêm bảy nạn nhân khác...

Trong tối cùng ngày, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Bộ Công an đã tổ chức lễ đón đoàn công tác Bộ Công an tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Myanmar về nước. Dự lễ đón có Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Tin-guynh Ang-Meo, Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ Cộng hòa Liên bang Myanmar tại Việt Nam.

Trung tướng Lê Văn Tuyến cho biết lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong tổ chức, chuẩn bị đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ngay sau khi thảm họa động đất xảy ra, với tinh thần khẩn trương, chỉ trong hai ngày đoàn công tác đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị, quân tư trang, máy móc hỗ trợ tân tiến nhanh chóng lên đường tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar.

Trung tướng Lê Văn Tuyến ân cần hỏi thăm các cán bộ chiến, sĩ.

Thứ trưởng Bộ Công an cho hay tất cả các phương tiện chuyên dụng đều phát huy tác dụng, đặc biệt là thiết bị camera quan sát hình ảnh và thu âm phát hiện sự sống, thiết bị dò tìm nạn nhân bằng sóng radar xuyên tường, các thiết bị cắt thủy lực, cưa cắt sắt, khoan cắt bê tông...

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Bộ Công an đưa cảnh khuyển ra nước ngoài phục vụ công tác hỗ trợ, tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt, góp phần tiết kiệm thời gian và công sức tìm kiếm cho lực luợng tham gia cứu nạn. Lực lượng cũng chuẩn bị khẩn trương hơn 13 tấn hàng viện trợ để hỗ trợ Myanmar vơi bớt những khó khăn trong hoạn nạn, góp phần xây dựng tình đoàn kết, mối quan hệ giữa hai nước.

Lãnh đạo Bộ Công an và ông Tin-guynh Ang-Meo - Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ Cộng hòa Liên bang Myanmar tại Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, chiến sỹ trong đoàn cứu hộ, cứu nạn.

"Việc tham gia cứu hộ, cứu nạn thảm họa động đất tại Myanmar lần này đã đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Myanmar, là biểu hiện tinh thần, trách nhiệm, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đoàn kết quốc tế của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam…” - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.