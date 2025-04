Chi tiết chương trình lễ diễu binh, diễu hành dịp 30-4 tại TP.HCM 08/04/2025 23:42

(PLO)- Phần lễ diễu binh dịp 30-4 gồm 36 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành do TP.HCM đảm nhiệm gồm 12 khối với khoảng 13.050 người tham gia.