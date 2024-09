Bến Tre dự chi 80 tỉ đồng để sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 22/09/2024 09:44

Ngày 22-9, ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre vừa ký ban hành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và cho người dân trong giao dịch hành chính, đảm bảo tiêu chuẩn ĐVHC cấp xã sau sắp xếp đáp ứng được yêu cầu tại Nghị quyết số 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 15.

Phường An Hội, TP Bến Tre một trong những đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp giai đoạn 2023-2025

Tỉnh Bến Tre dự toán tổng kinh phí triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh khoảng 80 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Theo đề án, tỉnh Bến Tre sẽ thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã ở các huyện/thành phố gồm: TP Bến Tre, huyện Châu Thành, Ba Tri và Bình Đại.

Tại TP Bến Tre: Nhập phường 4, phường 5 vào phường An Hội; tên ĐVHC mới là phường An Hội. Sau khi sắp xếp phường An Hội mới có diện tích tự nhiên 1,79km2; quy mô dân số 25.516 người. Nơi đặt trụ sở làm việc của phường An Hội (mới) tại trụ sở UBND phường An Hội (cũ).

Tại huyện Châu Thành: Nhập xã An Khánh vào thị trấn Châu Thành; tên ĐVHC mới là Thị trấn Châu Thành. Sau khi sắp xếp, Thị trấn Châu Thành (mới) có diện tích tự nhiên 15,04km2; quy mô dân số 15.604 người. Nơi đặt trụ sở làm việc của Thị trấn Châu Thành (mới) tại trụ sở UBND xã An Khánh.

Xã An Khánh, huyện Châu Thành sẽ nhập vào thị trấn Châu Thành sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã

Nhập xã Phú An Hòa, xã An Hóa vào xã An Phước. Tên ĐVHC mới là xã An Phước. Sau khi sắp xếp, xã An Phước có diện tích tự nhiên 16,09km2, quy mô dân số 117.115 người. Lấy trụ sở xã An Phước làm trụ sở mới.

Nhập xã Sơn Hòa, xã An Hiệp vào xã Tường Đa. Tên ĐVHC mới là xã Tường Đa, sau khi sắp xếp xã Tường Đa mới có diện tích tự nhiên 22,6km2; quy mô dân số 20.403 người. Lấy trụ sở xã An Hiệp làm trụ sở cho xã Tường Đa mới.

Tại huyện Bình Đại: Nhập xã Phú Vang vào xã Lộc Thuận; tên ĐVHC mới là xã Lộc Thuận. Sau khi sắp xếp xã Lộc Thuận mới có diện tích tự nhiên 22,05km2; quy mô dân số hơn 14.024 người. Lấy trụ sở UBND xã Lộc Thuận (cũ) làm trụ sở mới.

Tại huyện Ba Tri: Nhập xã Tân Mỹ vào xã Mỹ Hòa; tên ĐVHC mới là xã Mỹ Hòa. Sau khi sắp xếp, xã Mỹ Hòa mới có diện tích tự nhiên 29,32km2; quy mô dân số 12.470 người. Lấy trụ sở UBND xã Mỹ Hòa (cũ) làm trụ sở UBND xã Mỹ Hòa (mới).

Theo lộ trình, năm 2024, tỉnh Bến Tre tổ chức triển khai triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025; Hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị loại V đối với thị trấn mở rộng gửi Bộ Nội vụ nhằm hoàn thiện hồ sơ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Năm 2025, tỉnh sẽ tiếp tục sắp xếp, bố trí thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động hoạt động không chuyên trách cấp xã tại những ĐVHC sau sắp xếp theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Khóa 15.

Đồng thời tiếp tục thực hiện sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC thực hiện sắp xếp…

Sau khi ban hành Đề án trên, tỉnh Bến Tre sẽ trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.