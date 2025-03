Bến Tre: Khai thác 6 mỏ cát cung ứng cho 3 dự án trọng điểm phía Nam 31/03/2025 15:47

Ngày 31-3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bến Tre cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ giao cung ứng 7,37 triệu m3 cát cho các dự án giao thông trọng điểm Phía Nam, đến nay Bến Tre đã giao 4 khu vực mỏ cát cho các nhà thầu theo cơ chế đặc thù và cấp giấy phép khai thác 2 mỏ cát cho đơn vị trúng đấu giá tiến hành khai thác. Riêng một mỏ cát còn lại trúng đấu giá đang được thực hiện chủ trương đầu tư, dự kiến trong tháng 4 mỏ cát này sẽ được cấp giấy phép và tiến hành khai thác.

Một trong những mỏ cát ở Bến Tre được khai thác cung ứng cát cho các dự án trọng điểm phía Nam. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cụ thể, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 chỉ tiêu được giao là 2 triệu m3, đến nay tỉnh đã giao hai khu vực khoáng sản cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù, tổng trữ lượng hơn 1,9 triệu m3, cơ bản đủ theo chỉ tiêu được giao.

Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) chỉ tiêu được giao 3,37 triệu m3, đến nay tỉnh đã giao hai khu vực khoáng sản tổng trữ lượng hơn 1,6 triệu m3 cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù.

Hai khu vực gồm: Khu vực khoáng sản Sơn Định có trữ lượng khai thác hơn 1 triệu m3, nhà thầu thi công đã khai thác, cung ứng cho dự án 147.731 m3; Khu vực khoáng sản trên sông Ba Lai (BL3) có trữ lượng khai thác hơn 660.000 m3, đến nay nhà thầu thi công đã khai thác, cung ứng cho dự án 8.100 m3.

Nhà thầu tiến hành khai thác mỏ cát theo cơ chế đặc thù cung ứng cát cho các dự án trọng điểm phía Nam. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đối với 1,8 triệu m3 cát san lấp còn lại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đưa vào hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng. Sở đang tiếp tục phối hợp với nhà thầu khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để giao mỏ cát theo cơ chế đặc thù. Dự kiến trong tháng 4 hoàn thành cấp bản xác nhận đối với khu vực khoáng sản Thành Thới A.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM, chỉ tiêu được giao 2 triệu m3, đến nay UBND tỉnh đã cấp giấy phép khai thác đối với 2 mỏ cát để cung ứng cát san lấp theo giá thương mại. Hai mỏ gồm An Hiệp - An Ngãi Tây (xã An Hiệp và An Ngãi Tây, huyện Ba Tri) trữ lượng hơn 1,4 triệu m3; Mỏ An Đức - An Hòa Tây (xã An Đức và An Hòa Tây, huyện Ba Tri) trữ lượng gần 1,7 triệu m3.

Hai mỏ này do Công ty Cổ phần Hải Đăng là đơn vị trúng đấu giá đã triển khai kế hoạch khai thác đến người dân và đi vào hoạt động khai thác.

Khai thác mỏ cát tại Bến Tre. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đối với mỏ Quới Sơn có trữ lượng hơn 1 triệu m3, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy là đơn vị trúng đấu giá, đang thực hiện chủ trương đầu tư. Ngay sau khi được cấp chủ trương đầu tư và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, công ty sẽ thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác. Dự kiến tháng 4 được cấp giấy phép và tập kết thiết bị thực hiện khai thác mỏ cát này.