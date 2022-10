Bến Tre: Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

(PLO)- UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các địa phương kiên quyết không sử dụng cát có nguồn gốc bất hợp pháp để san lấp mặt bằng các công trình, dự án.

UBND tỉnh Bến Tre vừa có văn bản gửi các sở, ngành, Ban Chỉ đạo quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh, và các địa phương yêu cầu tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, việc khai thác khoáng sản trái phép hiện vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều công trình trọng điểm như: Dự án Cầu Rạch Miễu 2, Khu Công nghiệp Phú Thuận, tuyến đường ven biển Bắc - Nam… nên nhu cầu sử dụng cát san lấp mặt bằng rất lớn.

Để công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác khoáng sản được chặt chẽ, có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan, các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bến Tre giao Sở TN&MT phối hợp với các sở ngành có liên quan kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản đối với các địa phương nơi có tình trạng khai thác trái phép, vận chuyển, kinh doanh, tập kết cát không có nguồn gốc hợp pháp kéo dài nhưng không xử lý…

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát trái phép; khi phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm, khách quan; trình tự, thủ tục, hồ sơ xử lý phải chặt chẽ để xử lý các đối tượng có dấu hiệu tội phạm. ..

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai các đợt kiểm tra để phòng ngừa, xử lý nghiêm các đối tượng, phương tiện khai thác cát trái phép khu vực cửa sông, ven biển thuộc khu vực biên giới biển của tỉnh Bến Tre.

Đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh tránh để xảy ra điểm nóng, phức tạp ở các khu vực trên, gây bức xúc trong nhân dân.

Riêng UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương theo quy định pháp luật; quản lý việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình; kiên quyết không sử dụng cát có nguồn gốc bất hợp pháp để san lấp mặt bằng công trình.

Đồng thời chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn cấp xã nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các địa bàn giáp ranh, các vị trí có nguy cơ hình thành điểm nóng.

Để chủ động nguồn cát san lấp phục vụ các công trình trọng điểm cấp bách của tỉnh hiện nay, UBND tỉnh giao Sở TN&MT tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cát lòng sông tại 6 khu vực mỏ cát gồm: Mỏ cát xã Quới Sơn, Châu Thành; Mỏ cát An Hiệp - An Ngãi Tây, Ba Tri; Mỏ cát An Đức - An Hòa Tây, Ba Tri; Mỏ cát xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm - xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày;

Mỏ cát xã Phong Mỹ (nay là xã Phong Nẫm), xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm - xã Châu Hưng, xã Thới Lai, huyện Bình Đại; Mỏ cát xã Châu Hòa, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm - xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri - xã Thới Lai, xã Lộc Thuận, xã Phú Long, huyện Bình Đại).

Được biết hiện nay trên địa bàn tỉnh Bến Tre đang triển khai một số dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án cầu Rạch Miễu 2, Dự án Khu Công nghiệp Phú Thuận và các khu tái định cư với nguồn cát san lấp đang cần lên đến hàng triệu khối cát.

ĐÔNG HÀ