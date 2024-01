(PLO)- Sau khi khởi tố, bị can bỏ trốn khỏi địa phương và biết đang bị truy nã gắt gao nên đã ra trình diện.

Ngày 13-1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, chỉ sau một ngày ra quyết định truy nã trên toàn quốc, bị can Dương Tú (31 tuổi, trú thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) đã bị khởi tố về tội giết người rồi bỏ trốn đã đến cơ quan công an trình diện.

Như PLO đã đưa, ngày 11-1, Đại tá Trần Đình Thiện, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định truy nã đối với Dương Tú trên toàn quốc.

Dương Tú là một trong những người có liên quan trong vụ hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau sử dụng hung khí hỗn chiến ở huyện Tuy Phong khiến một người tử vong và ít nhất ba người khác bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ ngày 20-12-2023, do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm thanh niên ở xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình và nhóm thanh niên ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đã hẹn gặp nhau tại khu vực Cầu Nam giáp ranh hai huyện để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, hai nhóm với khoảng 47 thanh thiếu niên đã mang theo các loại hung khí như súng, hung khí tự chế, bom xăng lao vào hỗn chiến. Hậu quả làm anh NVH (30 tuổi, ở xã Phan Rí Thành) bị thương ở ngực trái, tử vong sau đó, ba người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng do dính đạn nhiều nơi được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đến nay đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc với hơn 30 thanh thiếu niên của hai nhóm tham gia hỗn chiến, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Riêng Dương Tú bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 11-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã và chiều 12-1, Tú ra trình diện.

Hiện vụ án đang được điều tra.

