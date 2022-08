Bị can trốn truy nã 26 năm không hiểu vì sao bị bắt

Chiều 23-5, trong một quán cà phê ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, khi người đàn ông đứng lên định bỏ đi vì cảm giác có nhiều thanh niên vây quanh thì giọng một thanh niên vang lên: “Chú Bình ơi, thôi chú thua rồi, chú chạy chi nữa, giờ con đưa chú về phường”.

Câu nói trên của các trinh sát kết thúc gần ba thập niên theo dấu để truy bắt bị can truy nã Nguyễn Thanh Bình, phạm nhân trốn khỏi Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) mà các trinh sát đã cất công truy tìm.

Nhập vai đại gia, cán bộ công an về hưu

Năm 1993, Nguyễn Thanh Bình (65 tuổi, quê Hậu Giang) bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa và bị kết án 18 năm tù. Sau đó, phạm nhân Bình chấp hành hình phạt tại Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an).

Chấp hành án phạt được ba năm, đến năm 1996, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo khi đưa đi lao động, phạm nhân Bình bỏ trốn. Công an truy tìm, đồng thời Trại giam Xuân Lộc ra quyết định truy nã Bình trên toàn quốc.

Công an đã cất công truy bắt nhưng bất thành vì sau khi trốn khỏi trại giam, Bình lang thang qua nhiều tỉnh, thành để tránh sự truy tìm của cơ quan công an.

Theo Thiếu tá Đỗ Thành Trung, cán bộ trực tiếp phối hợp với Trại giam Xuân Lộc truy bắt Nguyễn Thanh Bình, hằng ngày bị can xin làm việc cho các tàu bè vận chuyển cát trên sông, nay đây mai đó nên càng khó khăn trong việc xác minh nơi ẩn nấp.

Quá trình lẩn trốn, bị can Bình lấy tên là Sơn, làm giả các giấy tờ tùy thân, cà vẹt xe và vào vai mình là người giàu có, đeo nhiều vòng vàng. Có khi bị can Bình sử dụng giày, tất, mũ của ngành công an và luôn thể hiện mình là một cán bộ công an về hưu.

Trong quá trình lẩn trốn, bị can Bình không thuê nhà trọ cố định mà thường ở trong khách sạn, nhà nghỉ. Bị can Bình cặp với nhiều phụ nữ và luôn tỏ vẻ mình là người giàu có.

“Là người có trình độ, ông Bình rất khôn ngoan, tránh mọi sự truy tìm của lực lượng truy bắt nên manh mối gần như vào ngõ cụt. Nhưng với quyết tâm không để đối tượng vi phạm pháp luật sống ngoài xã hội, gây mất an toàn cho người dân, lực lượng truy bắt tiếp tục xác minh, lần theo từng manh mối” - Thiếu tá Đỗ Thành Trung cho biết.

Các trinh sát đã bị “chơi vố đau” vì Bình nhiều kinh nghiệm lẩn trốn, ý thức được việc không nên gặp con trai vào dịp tết nên việc truy bắt lại bất thành.

Bỏ ăn tết để lần theo dấu vết

Theo Thiếu tá Trung, bị can Bình không liên hệ với vợ và gia đình mà chỉ liên lạc với một người con trai đang làm việc tại TP.HCM. Qua một thời gian tiếp cận, lực lượng truy bắt nhận định nhiều khả năng bị can Bình sẽ về gặp người con trai này vào dịp tết Nguyên đán 2022 nên đã bố trí trinh sát đeo bám.

Nhiều trinh sát giỏi của Trại giam Xuân Lộc phối hợp với trinh sát của PC02 Cần Thơ gác lại tết đoàn viên, lên đường làm nhiệm vụ với hy vọng sẽ bắt được bị can này.

Tuy nhiên, các trinh sát đã bị “chơi vố đau” vì Bình nhiều kinh nghiệm lẩn trốn, ý thức được việc không nên gặp con trai vào dịp tết và việc truy bắt lại bất thành.

Kiên trì đeo bám, đến tháng 5-2022, lực lượng truy bắt lần ra dấu vết bị can xuất hiện tại địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Kế hoạch “cất lưới” được lãnh đạo Trại giam Xuân Lộc và lãnh đạo PC02, Công an TP Cần Thơ quyết định.

Chiều 23-5, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cùng các đơn vị nghiệp vụ Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) xác định Bình xuất hiện tại một quán cà phê nên siết vòng vây.

Tuy nhiên, hình ảnh bị can Bình của 26 năm trước với người đàn ông đang ngồi một mình trong quán khác nhau một trời một vực nên trinh sát sử dụng biện pháp nghiệp vụ để xác định. Sau khi chắc chắn, các trinh sát áp sát thì bị can chột dạ, đứng lên và bị giữ lại. Mặc dù đang lấy tên là Sơn nhưng khi nghe trinh sát nói: “Chú Bình ơi, thôi chú thua rồi, chú chạy chi nữa, giờ con đưa chú về phường”, thì bị can Bình biết đã không còn đường bỏ trốn...

Tại cơ quan công an, bị can Bình nhanh chóng thừa nhận tên họ thật của mình, sau đó cùng cán bộ về Trại giam Xuân Lộc “trả án”.•