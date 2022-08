3 mũi trinh sát giải cứu 2 cháu nhỏ trong tay kẻ sát nhân

Lực lượng cảnh sát hình sự lâu nay luôn được biết đến như một “quả đấm thép” trong việc đấu tranh, trấn áp tội phạm băng nhóm, hoạt động mang tính “xã hội đen”. Trong các cuộc truy bắt, đối mặt với tội phạm, các trinh sát không chỉ giữ an toàn cho họ mà còn giữ an toàn tính mạng cho chính nghi can và sự bình an cho những người xung quanh.

Theo Trung tá Lê Duy Long, Đội trưởng trinh sát (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng, trong hàng ngàn vụ án mà lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh này khám phá, ông nhớ rất rõ vụ án hơn ba năm trước cùng cảm giác lo lắng, hồi hộp vì hung thủ đang giữ hai con nhỏ trong tay.

Vụ án giết vợ, đốt xác gây rúng động Lâm Đồng

Ngày 9-5-2019, người nhà chị Nguyễn Thị Kim H (26 tuổi, ngụ xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) đến công an huyện trình báo về việc chị này mất tích.

Trước đó, người nhà nhiều lần liên lạc với chị H nhưng không được, liền đến nhà vợ chồng chị để tìm nhưng không thấy. Hỏi chồng chị là Lương Hoàng Vũ thì người này trả lời không biết và đưa hai con gái bốn tuổi và sáu tuổi lên ô tô đi khỏi địa phương. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành với chị H nên gia đình đi báo công an.

Công an vào cuộc và ngay hôm sau phát hiện thi thể chị H bị đốt cháy trong thùng phuy ở một nhà kho. Xác định đây là án mạng, Ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo PC02 vào cuộc. Chỉ chưa đầy 12 giờ, chân dung của hung thủ cùng hành vi phạm tội được PC02 xác định.

Cụ thể, khuya 8-5-2019, Vũ đi uống rượu về thì bị vợ mắng chửi. Chị H sau đó bỏ sang phòng riêng, nhắn tin điện thoại làm Vũ ghen tuông... Sau đó, Vũ đã lấy ống sắt tấn công vào vùng đầu khiến chị H tử vong.

Sau khi gây án, Vũ đưa thi thể vợ vào nhà kho, rồi cho vào thùng phuy châm lửa đốt để phi tang, sau đó chở hai con gái rời khỏi nhà.

Theo Trung tá Lê Duy Long, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được Vũ đang ở TP Phan Thiết cùng hai con gái. Các trinh sát khai thác các nguồn tin, xác định nghi can không phải người hung dữ và hành vi phạm tội của Vũ rất nhiều khả năng do ức chế bất chợt, người này rất yêu thương hai con gái của mình. Vì vậy, cảnh sát hình sự một mặt tung người đi vây bắt, một mặt liên lạc qua điện thoại để làm công tác tư tưởng, trấn an, cùng người thân vận động Vũ đầu thú và Vũ đồng ý sẽ về Lâm Đồng trình diện.

“Hung thủ sau khi gây án và bị phát hiện, tâm lý rất khó lường, suy nghĩ theo hướng tiêu cực, dễ xuất hiện tâm lý chết cùng người thân, trong khi Vũ đang ở cùng hai con nhỏ nên anh em rất lo lắng” - Trung tá Long nói.

Từ nhận định nói trên, tổ truy bắt đã xin ý kiến lãnh đạo công an tỉnh và quyết định lên kế hoạch bắt giữ. “Đề phòng trên đường về đầu thú, Vũ thay đổi suy nghĩ, thay đổi hướng di chuyển hoặc có hành động tiêu cực khác và quan trọng nhất Vũ đang có hai con nhỏ đi cùng, cần phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hai cháu bé, tránh những điều tồi tệ có thể xảy ra...” - Trung tá Long chia sẻ thêm.

Tung ba mũi vây bắt

Ngay sau đó, một mũi trinh sát liên tục giữ liên lạc với Vũ, trấn an tinh thần, hướng nghi can suy nghĩ theo hướng tích cực. Vũ cho biết đang trên đường quay về Lâm Đồng và các trinh sát chia các mũi ra hiện trường để chặn bắt càng sớm càng tốt.

Tổ truy bắt bố trí CSGT có nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe, một tổ trinh sát áp sát xe của Vũ để khống chế và giải cứu hai cháu nhỏ. Mũi thứ ba được bố trí để bọc lót, đề phòng các tình huống khác có thể xảy ra.

Tổ truy bắt cũng bố trí cán bộ nữ để chăm sóc hai cháu bé sau khi tổ truy bắt khống chế nghi can...

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, Phòng cảnh sát hình sự là một trong hai đơn vị được Bộ Công an tuyên dương điển hình. Theo thống kê, từ năm 2014 đến 2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cùng với lực lượng khác phát hiện 6.103 vụ phạm pháp hình sự, xử lý hơn 9.800 nghi can.

Khi ô tô của Vũ đến địa bàn xã Gung Ré, huyện Di Linh, lực lượng truy bắt đã khống chế thành công nghi can. “Sau khi chặn bắt Vũ, hai cháu nhỏ được đưa sang xe của lực lượng công an, cháu bé vẫn ngủ say trong tay của chiến sĩ PC02” - Trung tá Long kể thêm.

Vũ bị khởi tố, bắt giam, hai cháu bé được ông bà ngoại nhận về nuôi dưỡng. Cha mẹ Vũ đã lập di chúc, trao căn nhà cho hai cháu.

Sau đó, Vũ khai là đưa hai con nhỏ đi chơi với suy nghĩ là đưa hai con đi chơi lần cuối... “Những chiến sĩ truy bắt cảm thấy nhẹ lòng vì ngăn chặn được những điều tồi tệ có thể xảy ra cho hai cháu nhỏ... Việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân là mục tiêu của lực lượng công an nói chung và của anh em cảnh sát hình sự nói riêng” - Trung tá Long tâm sự.