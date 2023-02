Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga: 'Lần nào xuống Cần Thơ tôi cũng thăm anh Thống'

(PLO)- “Bất kể khi nào xuống Cần Thơ cũng thăm anh Thống dù anh Thống ở cương vị nào…” - bà Nga nói về mối quan hệ với cựu chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Sáng 10-2, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hai cựu giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ là bà Bùi Thị Lệ Phi và ông Cao Minh Chu, chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group Hoàng Thị Thúy Nga và 17 bị cáo khác bị VKS cáo buộc thông đồng trong thực hiện bốn gói thầu (tổng giá trị gần 90 tỉ đồng), gây thiệt hại gần 33 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Nga khai trước tháng 10-2015, làm phó tổng cho Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sau đó, ra làm riêng và mua lại Công ty NSJ, làm Chủ tịch HĐTV.

Đối với Công ty Bình An, bà Nga phủ nhận công ty này là của mình. Bà Nga trình bày Công ty Bình An đúng là bà thành lập (lúc đó vẫn còn làm cho AIC) và bà Nhàn cũng có vốn góp.

Do không muốn liên quan gì đến bà Nhàn nữa nên bà Nga đã chuyển hết Công ty Bình An cho người khác. “Về mặt pháp lý, Công ty Bình An cho đến giờ này không phải của bị cáo nhưng bị cáo có hỗ trợ cho công ty này” - bị cáo Nga nói.

Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng thực tế bà Nga vẫn điều hành công ty Bình An.

Nga cho biết lời khai của các thuộc cấp đa phần là đúng. Nga cũng thừa thừa nhận vai trò cầm đầu, vai trò vị trí số 1. “Nếu không phải là bị cáo thì không có vụ án này…” - bị cáo Nga nói.

Trình bày về mối quan hệ với cựu chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, bà Nga nói: “Bất kể khi nào xuống Cần Thơ cũng thăm anh Thống dù anh Thống ở cương vị nào…”.

Một lần xuống thăm ông Thống tại Cần Thơ, ông Thống hỏi Nga: “Giờ nghỉ ở AIC rồi thì làm gì?”. Sau đó, Nga giới thiệu công ty mới của bị cáo.

Nga khai biết Sở Y tế Cần Thơ từ trước, có đến giới thiệu và cung cấp hồ sơ năng lực của công ty.

Đáng chú ý, tại tòa, bà Nga phủ nhận việc đưa số tiền 3,2 tỷ đồng cho bà Phi và 200 triệu cho ông Chu.

Bà Nga cho biết "hay tin chị Phi nghỉ hưu nên xuống Cần Thơ thăm, rồi từ Cần Thơ đi Côn Đảo".

Chủ tọa hỏi: Đi Côn Đảo sao rút tiền nhiều?

Trả lời, bà Nga cho biết có công việc liên quan đến dự án thuộc Công ty Bất động sản của bà ở Bà Rịa – Vũng Tàu nên mới mang nhiều tiền như vậy.

Bà Nga đề nghị xem lại camera an ninh tại Sân bay Cần Thơ cũng như camera khu vực nhà bà Phi vào ngày 3-12-2019 là có thể chứng minh cho việc bà không đưa tiền như cáo buộc của VKS.

Chủ tọa phản bác: “Camera nếu quay được cũng quay xe chạy chứ không thể quay tiền bên trong của bị cáo”.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi…

Các bị cáo giao nhận tiền thế nào? Theo cáo trạng, chiều muộn ngày 2-12-2019, theo chỉ đạo của Hoàng Thị Thúy Nga, Bùi Thị Tình (phụ trách quản lý tài chính Công ty NSJ) gọi điện thoại thông báo cho Nguyễn Viết Hồng (giám đốc kinh doanh khu vực miền Tây Công ty NSJ) rằng bà Nga sẽ đi công tác tại Cần Thơ. Tình chuyển cho Hồng 3 tỷ đồng để Hồng rút tiền mặt đưa cho Nga. Sau đó, Lê Thành Hưng (nhân viên Công ty NSJ) gọi điện cho Hồng để hẹn giờ đi Cần Thơ. Ngày 3-12-2019, Công ty NSJ bố trí ba xe ô tô để đưa Nga và nhân viên đi từ TP.HCM xuống Cần Thơ. Khoảng hơn 9 giờ ngày 3-12-2019, xe của Hồng, Hưng đến Cần Thơ, Hồng vào ngân hàng rút 3 tỷ đồng, toàn bộ đựng trong túi nilon. Nhận tiền xong, Hồng gọi cho Hưng đến ngân hàng đón, Hồng xách túi tiền lên xe và cùng Hưng di chuyển trên đường gần khu vực Sở Y tế Cần Thơ để chờ gặp Nga. Sau đó, Nga gọi điện thoại cho Phi để hẹn tại nhà riêng của Phi… Tiếp nữa, Linh (thư ký của Nga) đặt túi tiền trên ghế xe tại vị trí giữa Nga và Linh, sau đó xe chở Nga và Linh đến nhà riêng của Phi. Khoảng 10 giờ 40 phút, khi đến nhà riêng của Phi, Linh trực tiếp xách túi tiền ba tỷ đồng từ xe vào nhà Phi, Linh đưa túi tiền cho Nga tại bậc thềm lên phòng khách, đến khi Linh vào phòng khách thì Phi và Nga ngồi nói chuyện, Linh không thấy số tiền trước đó đã đưa cho Nga nữa… Sau khi từ nhà bà Phi về, Nga và Linh đến chùa Ông (Cần Thơ) để làm lễ. Tại đây, Nga chỉ đạo Linh vào xe lấy số tiền 100 triệu đồng do Nga mang theo để cùng Hưng đến Sở Y tế và “tặng” cho đơn vị này làm kinh phí chúc tết của cơ quan, theo chỉ đạo của Phi và Chu. Còn dịp Tết Âm lịch năm 2019, Nga cũng đến Sở Y tế Cần Thơ chúc tết và đưa cho bà Phi 100 triệu đồng. Ngoài ra, Nga còn chuyển cho ông Chu 200 triệu đồng thông qua Nguyễn Viết Hồng.

MINH CHUNG