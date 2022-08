Bị cáo xem video bị bắt quả tang vẫn không nhận tội bị tòa phạt tử hình

Ngày 17-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Bốn (33 tuổi, trú xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 20 giờ 50 phút đêm 16-1, tại bản Xiềng, xã Môn Sơn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Con Cuông chủ trì, phối hợp Công an huyện Anh Sơn, Đồn Biên phòng Môn Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An), Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh phá chuyên án, bắt giữ Bốn. Tang vật thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra cho thấy khoảng tháng 12-2021, Bốn có sang nước Lào ăn Tết rồi gặp một người tên Công. Người này nói với Bốn có ma túy và nhờ Bốn tìm khách hàng. Bốn nhận lời và liên lạc với người đàn ông tên Thắng - từng gọi điện đặt mua của Bốn năm bịch hồng phiến.

Qua trò chuyện, Bốn báo với Thắng năm bịch hồng phiến có giá 9.000 USD. Bốn cũng đề nghị phi vụ này, Thắng trả cho Bốn 50 triệu tiền công. Thắng đồng ý.

Chiều 16-1, Công giao thùng mì tôm có chứa ma túy bên trong cho Bốn. Đến đêm cùng ngày, Bốn đang ôm thùng mì tôm chứa ma túy để giao cho khách thì bị bắt quả tang.

Tang vật ban chuyên án thu giữ gồm 150 gói ma túy gồm 3.000 viên hồng phiến (hơn 3kg).

Bốn từng lĩnh án 24 tháng tù treo về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Khi Bốn đang trong thời gian thử thách thì tiếp tục có hành vi như đã nêu trên.

Tại tòa, bị cáo Bốn quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bốn nói rằng mình bị oan.

HĐXX đã cho công bố video ghi hình bắt quả tang và lấy lời khai của bị cáo Bốn tại cơ quan điều tra thể hiện việc bị cáo khai nhận mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi công chiếu video, bị cáo Bốn vẫn không nhận tội.

HĐXX sơ thẩm nhận định mặc dù bị cáo không thừa nhận hành vi của mình nhưng căn cứ vật chứng thu giữ, kết luận giám định, lời khai của những người liên quan và các chứng cứ khác có tại hồ sơ đã đủ căn cứ xác định bị cáo Bốn thực hiện hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo có tình tiết tăng nặng là khi đang thời gian thử thách lại tái phạm đi mua bán trái phép chất ma túy, chưa thành khẩn khai báo, chưa ăn năn hối cải, không có tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.