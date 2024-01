Bị công an mời làm việc vì mặc trang phục công an livestream trên Facebook

(PLO)- Không phải là công an nhưng hai thanh niên lại mặc trang phục Công an nhân dân rồi livestream trên mạng xã hội để câu like.

Tin từ Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, ngày 5-1, cho biết, đơn vị vừa xử lý 2 trường hợp sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

Trước đó, ngày 3-1, Công an huyện Sốp Cộp phát hiện tài khoản Facebook "Nguyen Tuan" phát trực tiếp hình ảnh hai người mặc trang phục Công an nhân dân và giới thiệu đang công tác tại Công an huyện Sốp Cộp.

Tiến hành xác minh, Công an huyện Sốp Cộp xác định hai người này là TVD, 17 tuổi và QVQ, 24 tuổi, cùng ngụ xã Dồm Cang.

Tại cơ quan công an hai người này khai nhận, không phải là công an và việc mặc trang phục Công an nhân rồi livestream trên mạng để câu like, tăng tương tác trên trang Facebook cá nhân.

Hiện Công an huyện Sốp Cộp đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

XUÂN NGUYỄN