Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La

Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai người của Công ty cổ phần cao su Sơn La về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt, khám xét được Viện KSND tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Hai người bị khởi tố là Trương Minh Tuấn (59 tuổi, thường trú Bình Dương), Tổng Giám đốc và Đỗ Thị Duyên (36 tuổi, trú Hưng Yên), Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính lao động tiền lương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định và lệnh đối với Trương Minh Tuấn (áo đen bên phải). Ảnh CA

Theo cơ quan công an, trong giai đoạn năm 2021-2022, Trương Minh Tuấn đã nhiều lần chỉ đạo Đỗ Thị Duyên mua hóa đơn ghi khống nội dung.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

PHI HÙNG