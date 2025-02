Hàng rào cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị tháo trộm 27/02/2025 19:27

Tối 27-2, ông Hà Quang Vỹ, đại diện ban điều hành liên danh cao tốc gói thầu XL02 dự án cao tốc Vân Phong- Nha Trang, cho biết đã báo cáo Công an tỉnh Khánh Hòa, cơ quan, đơn vị liên quan về tình trạng trộm cắp hạng mục hàng rào bảo vệ cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang. Gói thầu XL02 do Tập đoàn Sơn Hải thi công.

Clip ghi cảnh hàng rào cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị tháo trộm.

Theo ông Vỹ, sáng 27-2, khi kiểm tra trên công trường cao tốc Vân Phong- Nha Trang đoạn qua xã Xuân Đồng, huyện Diên khánh, tỉnh Khánh Hòa, các công nhân phát hiện bị mất trộm hàng rào bảo vệ hai bên cao tốc đã được lắp đặt hoàn thiện.

Qua kiểm đếm có 13 cọc hàng rào bị lấy mất, tám cọc bị tháo rời, chưa kịp lấy. Tổng giá trị tài sản khoảng 50 triệu đồng.

Đoạn hàng rào bị kẻ trộm phá, chưa kịp lấy đi. Ảnh: XH

“Chúng tôi xác định sự việc này vô cùng nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông khi đưa dự án vào khai thác, mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, sự việc ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành, bàn giao của dự án theo kế hoạch vào ngày 30-4 do các vật liệu này đều phải nhập từ nước ngoài”- ông Vỹ nói.

Liên danh nhà thầu cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, xử lý theo pháp luật vụ việc trên.