Bình Thuận: Bị cáo Lê Hữu Tùng bị phạt 9 năm tù về tội dùng nhục hình 27/02/2025 14:28

Trưa 27-2, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Lê Hữu Tùng (33 tuổi, cựu thượng úy, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) 9 năm tù; Võ Phi Thành (29 tuổi, cựu sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II) 7 năm tù, cùng về tội dùng nhục hình.

Hai bị cáo bị xét xử về tội dùng nhục hình tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, rạng sáng 2-9-2023, Lê Hữu Tùng và Võ Phi Thành (sinh viên đang thực tập tại Công an huyện Đức Linh) được phân công đưa ông BVH, nghi can vụ trộm chó và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh trước đó về trụ sở công an huyện lấy lời khai.

Quá trình làm việc tại công an huyện, do ông H không hợp tác khai báo nên Lê Hữu Tùng dùng còng số 8 còng tay ông H vào. Sau đó, Tùng còng 2 tay ông H. lên thanh dọc của khung cửa sổ trong phòng họp rồi dùng gậy cao su đánh nhiều lần vào mông và đùi ông H. Còn Thành cũng nhiều lần dùng gậy cao su đánh vào đùi và mông ông H

“Do bị Lê Hữu Tùng và Võ Phi Thành dùng nhục hình nên ông H tử vong", cáo trạng nêu.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi dùng nhục hình của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của con người được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp. Do đó cần có bản án nghiêm khắc cho các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lê Hữu Tùng đã bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng; Võ Phi Thành chưa bồi thường.

Đại diện gia đình bị hại yêu cầu các bị cáo phải tiếp tục bồi thường thiệt hại tinh thần; tiền cấp dưỡng cho cha mẹ ông H, tiền cấp dưỡng cho con ông H đến đủ 18 tuổi.

VKSND Tối cao cũng xác định liên quan trong vụ án có 3 sĩ quan Công an có trách nhiệm nhưng không cấu thành tội phạm và đã bị Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận xử lý bằng hình thức cách chức, giáng chức, khiển trách là phù hợp.