Như PLO đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về tội loạn luân.

Ngoài vụ án này, vào tháng 11-2022, TAND tỉnh Long An đã tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Lê Tùng Vân được tại ngoại.

Sau khi bản án có hiệu lực, Chánh án TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ban hành quyết định thi hành án phạt tù đối với ông Lê Tùng Vân. Ông Vân đã có đơn xin hoãn thi hành án với lí do tuổi già, sức yếu và mang nhiều bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu mạn…

TAND huyện Đức Hòa đã có thông báo đến giám định trực tiếp tình trạng bệnh của bị án Lê Tùng Vân tại nơi ông đang ở. Sau đó, TAND huyện Đức Hòa đã chấp thuận đơn xin hoãn thi hành án phạt tù của ông Lê Tùng Vân.

Như vậy, tại thời điểm bị khởi tố bị can ở vụ án thứ hai, ông Lê Tùng Vân vẫn đang trong thời gian xin hoãn thi hành án phạt tù của vụ án thứ nhất.

Theo quy định hiện nay tại Khoản 1 Điều 67 BLHS, các trường hợp có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù, gồm:

Người có án phạt tù bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục; phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; người lao động duy nhất trong gia đình, trừ trường hợp bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng...

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân. Ảnh: CA

Theo Điều 25 Luật Thi hành án hình sự, người được hoãn chấp hành án không được đi khỏi nơi cư trú nếu không được sự đồng ý của UBND cấp xã, đơn vị quân đội… Trường hợp bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện ngoài nơi cư trú thì UBND cấp xã, đơn vị quân đội có trách nhiệm phối hợp với gia đình để quản lý người đó.

Ngoài ra, trong trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa xong một bản án lại bị xét xử về một tội xảy ra trước hoặc sau khi có bản án đó thì tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của BLHS (Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội)

Khi bản án có hiệu lực, chánh án tòa án có thẩm quyền sẽ ra quyết định thi hành án phạt tù theo Điều 364 BLTTHS. Sau khi nhận được quyết định thi hành án phạt tù, người chấp hành án có quyền làm đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù với các lí do tại Khoản 1 Điều 67 BLHS và sẽ được tòa án xem xét, giải quyết.

Trường hợp ông Lê Tùng Vân đã bị khởi tố và sắp tới có thể sẽ truy tố, đưa ra xét xử về tội loạn luân. Khi đó, tòa án sau khi xét xử sẽ quyết định hình phạt của ông Lê Tùng Vân đối với tội loạn luân, sau đó quyết định tổng hợp hình phạt chung với bản án 5 năm được xét xử trước đó.

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, chánh án tòa án có thẩm quyền sẽ ra quyết định thi hành án phạt tù và quyết định sẽ được giao cho ông Lê Tùng Vân.

Sau khi nhận được quyết định, ông Lê Tùng Vân có quyền làm đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù và sẽ được tòa án xem xét theo quy định. Trong trường hợp ông Lê Tùng Vân đã 92 tuổi và với tình hình sức khỏe như hiện tại, có khả năng ông Vân sẽ tiếp tục được hoãn chấp hành án phạt tù.