Bị kiểm tra, người đàn ông điều khiển vỏ lãi tông xuồng cảnh sát phòng chống buôn lậu 07/05/2024 17:31

Ngày 7-5, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Vân (34 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, ngày 4-11-2023, Tổ công tác liên ngành do Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang chủ trì thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng, chống tội phạm buôn lậu trên tuyến kênh Ranh thuộc ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tổ công tác do ông Nguyễn Phước Lộc, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế làm chỉ huy cùng 5 người khác chia làm 2 tổ tuần tra tại khu vực ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia.

Phan Thanh Vân bị phạt 12 tháng tù vì tông cảnh sát phòng chống buôn lậu đang làm nhiệm vụ. Ảnh: HD

Khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện Vân điều khiển phương tiện vỏ lãi, nghi vấn vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ biên giới Campuchia về Việt Nam nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Vân không chấp hành mà điều khiển vỏ lãi chạy đi.

Khi gặp lực lượng Tổ 02 chốt chặn phía trước, Vân điều khiển vỏ lãi quay đầu lại chạy đâm thẳng vào xuồng máy của lực lượng Tổ 01 làm xuồng máy bị chìm gây hư hỏng và làm cán bộ Nguyễn Phước Lộc bị thương tích 7%. Sau đó Vân tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy. Đến ngày 28-1-2024 Vân ra đầu thú.

Vân khai nguyên nhân tông vào phương tiện của lực lượng chức năng là do lúc này Vân đang vận chuyển 149 cây thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Tuy nhiên, do chỉ có lời khai của Vân, không có chứng cứ chứng minh Vân vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nên Cơ quan điều tra không xử lý Vân về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Đối với việc Vân gây thương tích cho đồng chí Lộc, do bị hại không yêu cầu khởi tố vụ án, bị can về tội cố ý gây thương tích đối với vân nên Cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Vân.