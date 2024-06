Bị nói nhìn đểu, nhóm thanh niên mang dao truy sát đối thủ 12/06/2024 21:32

Ngày 12-6, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Triệu Minh Phát (huyện Tân Phước, Tiền Giang) 14 năm tù 6 tháng tù; Bùi Minh Nhựt (ngụ TP Tân An, Long An) 12 năm tù, cùng về tội giết người.

Cùng tội danh, 11 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm đến 13 năm tù.

Phiên tòa xét xử các bị cáo chém người vì bị nói nhìn đểu. Ảnh: HD

Về trách nhiệm dân sự, bị hại yêu cầu bồi thường chi phí điều trị gần 250 triệu đồng, các bị cáo đã khắc phục được 10 triệu đồng.

Phát không có nghề nghiệp, từng có tiền án cướp giật tài sản, chưa xóa án tích. Anh ta cũng từng bị buộc đưa vào cơ sở cai nghiện nhưng chưa chấp hành.

Nhóm thanh niên dùng dao chém người vì bị nói nhìn đểu. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, khuya 16-7-2022, Phát cùng Bùi Minh Nhựt sau khi dự tiệc sinh nhật cùng nhóm bạn tiếp tục đến quán nhậu tại TP Tân An uống bia.

Tại đây, Phát bị Nguyễn Minh Triết nhắc nhìn đểu nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Phát sau đó nhắn tin cho đồng bọn chạy xe máy mang theo nhiều dao dài tự chế, bình xịt hơi cay tập hợp mục đích đến quán tìm chém Triết.

Triết sau đó chạy bộ khỏi quán nhưng vẫn bị nhóm của Phát đuổi theo dùng dao chém trúng vào người. Thấy nạn nhân nằm gục chảy nhiều máu, nhóm này tưởng đã chết nên bỏ đi. Nhóm giang hồ sau đó vứt các con dao gây án tại một bãi cỏ rồi tự giải tán.

Triết sau đó được đưa đi cấp cứu, qua giám định tỷ lệ thương tích 34%.

HĐXX tuyên án đối với nhóm thanh niên chém người do bị nói nhìn đểu. Ảnh: HD

HĐXX nhận định trong vụ án này, Phát và Nhựt có vai trò chủ mưu, lôi kéo, những người còn lại thực hành và giúp sức giản đơn.

Hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà các bị cáo dùng dao chém anh Triết gây thương tích nặng, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo.