Bí thư Nguyễn Văn Nên: Ngành giáo dục nghiên cứu đề xuất chính sách về thu nhập giáo viên

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu ngành giáo dục TP trong năm học mới nghiên cứu đề xuất chính sách về thu nhập, điều kiện làm việc để thu hút giáo viên các môn học đặc thù.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên vừa có buổi làm việc với UBND TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy và lãnh đạo Sở GD&ĐT TP về việc chuẩn bị năm học mới 2023-2024.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM đánh giá cao tinh thần chủ động của Sở GD&ĐT trong công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Trong đó, ngành giáo dục đã đổi mới phương thức tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến, ứng dụng bản đồ Gis trong quá trình tuyển sinh, phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, TP Thủ Đức để đảm bảo công tác tuyển sinh an toàn, minh bạch; chuẩn bị mọi điều kiện để cơ sở giáo dục bắt đầu một năm học mới đầy khởi sắc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu ngành giáo dục TP tập trung các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024 như sau:

Tiếp tục rà soát chuẩn bị chu đáo cho năm học mới đặc biệt là các điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất, trường lớp, sách giáo khoa. Ngành giáo dục phải đảm bảo điều kiện môi trường học tập, sinh hoạt, đi lại… từ vệ sinh, an toàn giao thông, giao tiếp lành mạnh thân thiện…đảm bảo an toàn học sinh, phụ huynh an tâm khi cho con em đến trường. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến học sinh khó khăn.

Nghiên cứu đề xuất chính sách về thu nhập, điều kiện làm việc thu hút giáo viên các môn học đặc thù còn thiếu như âm nhạc, mỹ thuật, tin học và tiếng Anh tiểu học để triển khai hiệu quả chương trình GDPT 2018; thu hút đủ nhân viên y tế và thực hiện đúng chức năng chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường vệ sinh cho học sinh trong nhà trường. TP.HCM không thể thiếu những giáo viên những nhân viên cần thiết như trên.

Tiếp tục xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách bài bản, gắn với từng việc làm cụ thể, bao trùm trong mọi hoạt động của nhà trường, gắn liền với môi trường học tập, sinh hoạt và rèn luyện cho học sinh. Ngành giáo dục phải quan tâm nhiều hơn nữa đến môi trường văn hóa trong giáo dục. Nâng cao chú trọng xây dựng hoạt động giáo dục đạo đức làm người, ngăn nắp, kỷ luật, nói lời hay làm việc tốt, tùy theo lứa tuổi triển khai thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy để tạo ra một thế hệ công dân thành phố vừa có đức vừa có tài.

Năm học mới, ngành giáo dục quan tâm hơn nữa đối với học sinh gặp rối loạn phát triển, khó khăn trong giao tiếp và tương tác xã hội; học sinh hòa nhập, chuyên biệt. Các em có thể gặp khó khăn về thể chất, tinh thần, học tập,... Do đó, ngành cần có những giải pháp thiết thực để giúp các em hòa nhập với cộng đồng, phát huy tối đa khả năng của mình.

Xây dựng chương trình giáo dục, môi trường học tập phù hợp với từng đối tượng học sinh, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ huynh và cộng đồng về giáo dục hòa nhập, chuyên biệt giúp xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh hòa nhập, chuyên biệt hòa nhập với cộng đồng. Gia đình, cộng đồng cần được phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục học sinh hòa nhập, chuyên biệt để tạo thành một hệ thống hỗ trợ toàn diện cho các em.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu chương trình Lễ khai giảng ngắn gọn, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Chương trình khai giảng cần chú trọng tạo dấu ấn, hấp dẫn đối với học sinh, giúp các em có những trải nghiệm đáng nhớ trong ngày đầu tiên của năm học mới.

