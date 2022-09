Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM sẽ xin thí điểm những vấn đề mới

(PLO)- Hàng trăm hộ dân vẫn đang bị cô lập do nước lũ dâng cao cuốn trôi cây cầu tạm.

29/09/2022 15:54

(PLO)- Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ vụ việc một số cán bộ công an thị xã Vĩnh Châu có hành vi đánh người, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm.