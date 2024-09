Bí thư thành uỷ Hà Nội cùng người dân xuống đường dọn vệ sinh môi trường sau bão số 3 14/09/2024 09:10

Sáng nay 14-9, tại vườn hoa Vạn Xuân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với quận Ba Đình tổ chức Lễ phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Tham dự lễ phát động có Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo TP Hà Nội, các sở ngành, địa phương và đông đảo người dân quận Ba Đình...

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương, cho biết những ngày vừa qua, cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại về cơ sở hạ tầng, cây cối, môi trường, gây ra ngập úng tại một số địa phương, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng người dân xuống đường dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão số 3. (Ảnh: VT)

Dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Thành ủy, với tinh thần “đặt sự an toàn của nhân dân lên trên hết”, cả hệ thống chính trị Thành phố đã tích cực vào cuộc, chủ động ứng phó với cơn bão, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về tài sản, đảm bảo an toàn và chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã kịp thời ra Lời kêu gọi nhân dân Thủ đô chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với các cấp ủy, chính quyền nhanh chóng khôi phục sản xuất và đảm bảo đời sống của nhân dân.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi, động viên người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả của bão số 3. (Ảnh: VT)

Theo đó, đến ngày 13-9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 56 tỷ đồng ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân; kịp thời hỗ trợ nhân dân Thủ đô 15,7 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm để nhân dân ổn định cuộc sống; đồng thời đã chuyển 61,5 tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại.

“Nhân dân trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực để sẻ chia với đồng bào vùng lũ, như: Cùng nhau gói bánh chưng, nấu cơm, chuyển bánh mỳ, đồ ăn, hỗ trợ địa điểm ở, nơi trông giữ xe... Với tinh thần đoàn kết, chúng ta đã và đang cùng nhau chung sức, đồng lòng vượt qua và khắc phục hậu quả của cơn bão”, bà Hương thông tin.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và đông đảo lãnh đạo của TP Hà Nội cùng với người dân xuống đường dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả của bão số 3. (Ảnh: VT)

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh thời điểm bão tan, nước rút cũng chính là lúc người dân Thủ đô phải đối mặt với ô nhiễm môi trường do các loại rác thải còn tồn đọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Do đó, để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Lễ phát động ra quân vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão số 3.

"Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên, các hộ gia đình và Nhân dân cùng tham gia dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, thu dọn cây gãy, đổ; khơi thông cống, rãnh, kênh mương; thu gom rác thải, phun khử trùng phòng chống dịch bệnh", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi.

Cũng tại Lễ phát động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị, trường học, các địa bàn dân cư trên địa bàn Hà Nội trong 2 ngày 14 và 15-9.

Đề nghị các tổ chức tôn giáo Thủ đô phát huy vai trò của tôn giáo trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tuyên truyền, vận động tín đồ, tín hữu, phật tử, đồng bào có đạo tham gia dọn dẹp các nơi thờ tự, nơi ở, cùng nhân dân địa phương vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khu phố.

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và đông đảo các lãnh đạo của TP Hà Nội đã cùng xuống đường với bà con dọn dẹp rác thải, vệ sinh môi trường đường phố, khắc phục hậu quả của bão số 3 gây ra…