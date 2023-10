Bí thư TP Vũng Tàu lắng nghe, chia sẻ với các trường khó khăn về lương, thiếu biên chế

Chiều 10-10, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ trì buổi làm việc cùng lãnh đạo UBND thành phố cùng viên chức quản lý giáo dục trên địa bàn về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Phải co lớp, học sinh vì thiếu giáo viên

Mở đầu, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng GD&ĐT đã báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới, những khó khăn và giải pháp. Theo đó, Vũng Tàu hiện có 59 trường mầm non (32 trường ngoài công lập), 28 trường Tiểu học (trong đó có 2 trường tư thục) và 17 trường THCS. Trong 3 năm học gần đây, số trường học tại TP. Vũng Tàu liên tục tăng.

Tình hình biên chế giáo dục cũng khá khó khăn do thực hiện lộ trình tinh giản biên chế. Các trường cấp 1 chỉ tuyển được trong năm nay là 27 giáo viên do lộ trình tinh giản biên chế là 344 người, thiếu so với biên chế được giao là 371 biên chế. Nhiều trường mầm non chưa đủ 2 giáo viên/1 lớp.

Theo bà Hương, do không đủ giáo viên nên trước mắt giải pháp là buộc phải co lớp. Các lớp dư ra trước mắt dùng để bố trí các chức năng khác như hoạt động ngoại khóa, thư viện, khai thác tối đa phòng học…

Lãnh đạo TP.Vũng Tàu gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ, ý kiến của hiệu trường các trường học trên địa bàn. Ảnh: TK

Phòng GD&ĐT cũng phối hợp với phòng Nội vụ để điều tiết biên chế đảm bảo cho công tác dạy học ổn định. Trong thời gian tới cũng sẽ thực hiện việc co tạm học sinh để đảm bảo điều tiết được biên chế. Chuyển một số nội dung có thể sang học trực tuyến…Đồng thời tiếp tục có ý kiến với tỉnh về vấn đề biên chế.

Về công tác chuẩn bị năm học mới, đặc biệt là sách cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn, đến thời điểm hiện tại các trường đã hoàn tất cung cấp sách cho học sinh. Việc cấp sách năm nay có chậm hơn so với năm học trước vài ngày so với thời điểm bắt đầu năm học. Nhưng khi gói thầu mua sắm chậm, phòng đã chỉ đạo các trường cho học sinh mượn tạm kho sách ở trường sau đó trả lại.

Về công tác tuyển sinh bổ sung trái tuyến ở bậc học mầm non cũng gặp một số khó khăn…

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhấn mạnh, tại buổi làm việc ông muốn nghe ý kiến của phòng GD&ĐT nói thêm về những vấn ngoài báo cáo; có nắm được tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn của giáo viên, các trường học hay không.

Vấn đề thiếu giáo viên, không đảm bảo 2 giáo viên/ 1 lớp nên phải co lớp để đảm bảo. Việc này dẫn đến cơ sở vật chất trường công lập sẽ thừa ra; hai là có cơ sở vật chất nhưng không thể sử dụng vì thiếu biên chế.

Việc bố trí lớp tập huấn vào năm học là lỗi của thành phố

Ông Khoa cũng đề nghị các trường học ở các cấp chia sẻ thật những khó khăn, vướng mắc các trường đang gặp phải trước, sau khai giảng năm học mới. Đồng thời hỏi trong số các trường dự có trường nào không có tình trạng thiếu giáo viên. Lúc này chỉ hai trong số các trường dự mạnh dạn nêu mình không thiếu.

Đại diện các trường sau đó cũng đã chia sẻ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn cho hoạt động dạy học. Trong đó chính yếu vẫn là vấn đề thiếu giáo viên; tuyển sinh khó khăn với một số trường (chủ yếu mầm non) ở các phường xa, khó khăn như phường 12…

Ngoài ra, cũng có ý kiến đánh giá các khóa đào tạo, tập huấn tổ chức cho giáo viên là cần thiết, bổ ích. Tuy nhiên thời gian học cần sắp xếp hợp lý vào dịp hè chứ không phải khi đã vào năm học thì thuận lợi hơn cho giáo viên, không ảnh hưởng đến công tác dạy và học.

Các giáo viên có ý kiến nêu ý kiến, vấn đề tại buổi làm việc. Ảnh: TK

Sau những chia sẻ của các trường, lãnh đạo HĐND, UBND TP.Vũng Tàu cùng các phòng chuyên môn cũng trả lời, nhấn mạnh lại một số vấn đề về biên chế, tuyển sinh; công tác phối hợp giữa phòng GD&ĐT với các trường; các trường với các phường, xã...

Về vấn đề học các tập huấn, theo lịch của tỉnh phân về yêu cầu hoàn thành trong dịp Hè, không bố trí vào trong năm học. Tuy nhiên năm nay phòng GD&ĐT cũng có những trục trặc nên chậm trễ.

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Đình Khoa, Bí Thư Thành ủy nhấn mạnh, thành phố là địa phương có đầy đủ cơ sở giáo dục các cấp, số lượng học sinh tăng, áp lực về trường lớp, giáo viên, chăm lo cho học sinh rất lớn. Thành phố chia sẻ với giáo viên các trường, trong đó có những khó khăn về vấn đề lương.

Ông Khoa cũng nêu về vấn đề phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trái tuyến chậm (bổ sung sau khai giảng) là lỗi của phòng GD&ĐT. Việc các lớp tập huấn tổ chức trong năm học thay vì dịp hè cũng là lỗi của thành phố, năm sau sẽ không lặp lại.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác đoàn kết nội bộ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động dạy và học của ngành giáo dục và trong các trường…

TRÙNG KHÁNH