BIDV tích cực triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất

01/11/2022 19:33

(PLO)- Cuối giờ chiều 1-11, giá USD tại thị trường tự do bật tăng mạnh so với phiên hôm trước, đẩy chênh lệch so với giá bán giữa thị trường chính thức và phi chính thức lên gần 500 đồng mỗi đôla.