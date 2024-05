Biết so biển có độc nhưng vẫn ăn, người đàn ông nguy kịch 17/05/2024 14:43

(PLO)- Người đàn ông nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc so biển, phải rửa dạ dày, điều trị tích cực suốt 24 giờ.

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết vừa điều trị cho một nam bệnh nhân (61 tuổi, ngụ TP Hạ Long), nhập viện cấp cứu trong tình trạng cứng hàm, tê môi, tê lưỡi, bồn chồn, khó thở khó nói, vận động khó khăn.

Qua khai thác tiền sử bệnh lý và thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc so biển, đã tiến hành cấp cứu thải độc theo phác đồ: giảm tiết, rửa dạ dày, cân bằng dịch điện giải.

Sau 24 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, các triệu chứng ngộ độc thuyên giảm.

Bệnh nhân cho biết, dù biết con so có độc tính nhưng vẫn chủ ý ăn vì từng ăn nhiều lần trước đó mà chưa thấy bị ngộ độc.

Biết so biển có độc nhưng vẫn ăn, người đàn ông nguy kịch. Ảnh: BVCC



Bác sĩ Nguyễn Sỹ Mạnh, khoa Hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện, cho biết: “Độc tố Tetrodotoxin có trong con so biển là độc tính rất mạnh, bền vững với nhiệt, các biện pháp chế biến hiện nay không đảm bảo loại trừ hết nguy cơ gây ngộ độc.

Độc tố gây ảnh hưởng chủ yếu trên thần kinh, ngoài ra còn ảnh hưởng đến tim mạch và tiêu hóa".

Cũng theo bác sĩ Mạnh, chỉ với liều độc rất thấp đã có thể gây rối loạn cảm giác như tê môi, lưỡi, tay, chân, liệt các cơ vận động, cơ hô hấp, giãn đồng tử, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp… khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp, thiếu oxy não, tổn thương thần kinh và có thể tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Mỗi năm, Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho rất nhiều trường hợp ngộ độc Tetrodotoxin có trong so biển do nhầm lẫn, hoặc cố ý ăn các món chế biến từ các loại hải sản này.

“Nhiều cơ sở y tế đã ghi nhận những trường hợp bệnh nhân ngộ độc so biển tử vong. Mặc dù các bệnh viện nhiều lần cảnh báo và tích cực thông tin liên quan đến các ca ngộ độc, nhưng tình trạng người dân nhập viện do ngộ độc vì ăn so biển vẫn diễn ra”, bác sĩ Mạnh nói.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn so biển, kể cả trứng và thịt của loài này.