Billboard đầu tiên tại Việt Nam phát tiếng rao gây bão mạng

Từ tiếng rao “vang vọng” khắp mạng xã hội

Sau màn “ghép đôi” ấn tượng với ví điện tử Momo, Gojek tiếp tục gây chú ý khi triển khai các biển quảng cáo tĩnh ngoài trời phát ra tiếng nói. Đây là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng loại hình quảng cáo mới mẻ này, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Các biển quảng cáo được đặt tại 8 địa điểm có mật độ giao thông đông đúc ở TP.HCM và Hà Nội. Cứ ba phút một lần trong khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ và từ 19 giờ đến 20 giờ hàng ngày, biển quảng cáo sẽ lên tiếng “Đủ món bạn mê, GoFood đêêê”…

Sau khi ra mắt, các biển quảng cáo độc đáo này lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Từ những video được người dân ghi lại, biển quảng cáo biết nói nhanh chóng thu hút sự tò mò và được các fanpage triệu like như Anh da đen, Why so serious, Tuyết Bích Collection, Xem cái này không phí tiền mạng… chia sẻ rầm rộ. Mỗi bài chia sẻ thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Fanpage Không sợ chó chia sẻ video một bạn trẻ lần đầu “check-in” tại biển quảng cáo phát tiếng rao, với biểu cảm hài hước. Màn review thú vị của “chủ thớt” thu hút gần 40.000 lượt xem. Trên trang Cám chăm chỉ, cư dân mạng được dịp cười nghiêng ngả khi thưởng thức một loạt ảnh chế dựa trên biển quảng cáo này. Vì hiếu kỳ và mải mê hóng chuyện từ tiếng rao trên biển quảng cáo mà Cám quên nhiệm vụ đi chợ, bị mẹ “truy đuổi”. Bài viết thu hút hơn 6.000 lượt tương tác, chia sẻ.

Dưới các bài đăng, cư dân mạng thích thú để lại cảm nhận khi lần đầu tiếp xúc với biển quảng cáo phát tiếng rao. Một người dùng dí dỏm chia sẻ: “Quảng cáo độc lạ thiệt, chở nhỏ em đi ngang một lần thôi mà về nhà nó rao theo nguyên ngày”.

Một chủ tài khoản khác viết: “Gojek làm vậy chết tui, đi đường mà nghe xong là đói bụng luôn”. Có người lại bồi hồi bày tỏ: “Tiếng rao dân dã, mộc mạc nhớ một thời tuổi thơ xin tiền mẹ ăn hàng. Mới đây mà đã hơn 20 năm rồi, nhớ quá”, hay “Tiếng rao làm mình nhớ hồi còn nhỏ quá, cảm ơn Gojek đã mang lại những góc hoài niệm trong TP này”…

Tiếng rao “Đủ món bạn mê, GoFood đêêê” còn bất ngờ trở thành xu hướng thịnh hành trên TikTok. Khởi xướng trào lưu này là hàng loạt TikToker triệu view như: Út Tâm, Khiết Đan, Mao Đại Nhân… Từ tiếng rao đơn thuần, các chủ kênh dựng nên các tình huống hài hước thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Các video mang đến góc nhìn mới về đời sống hiện đại, nỗi lo ăn uống có thể được giải quyết trong chớp mắt bằng cách đặt đồ ăn trên GoFood của ứng dụng Gojek.

Đặc biệt, hai video của các kênh Thiện công sở và Trung & Sen Đá đã cán mốc hơn 1 triệu view khi lồng ghép cuộc sống văn phòng hay thông điệp bình đẳng giới với tiếng rao “Đủ món bạn mê, GoFood đêêê”. Hiện tại, hashtag #gofoodđê đã đạt hơn 26,5 triệu lượt xem trên TikTok. Con số này tiếp tục tăng lên và không có dấu hiệu hạ nhiệt khi người dùng thi nhau “bắt trend” tiếng rao độc đáo này.

Đến loạt ưu đãi “đậm sâu” gây bão cộng đồng mạng

Ngoài việc “bắt trend” tiếng rao độc đáo, nhiều khán giả háo hức chờ đón các chương trình khuyến mãi tiếp theo của Gojek: “Lần đầu thấy biển quảng cáo phát tiếng rao luôn, sắp tới sẽ bùng nổ voucher cho mà xem”, “Gojek mãi mặn theo năm tháng, hóng deal hời”, “Mỗi lần Gojek quảng cáo là tha hồ săn deal, mặc sức order ăn no nê”, “Chốt đơn món mê giá bẻ đôi từ GoFood liềnnn”,…

Biển quảng cáo tĩnh ngoài trời phát ra tiếng nói của Gojek là hoạt động sáng tạo thuộc chương trình ưu đãi lớn mùa hè 2022 “Đủ món bạn mê, GoFood đêêê”, kéo dài từ ngày 18-7 đến ngày 31-8. Đây là chương trình khuyến mại lớn nhất từ đầu năm 2022 của Gojek, nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được nhiều món ăn ngon với giá cả phải chăng trên GoFood, đồng thời kích cầu để hỗ trợ các nhà bán hàng khôi phục kinh doanh, nhất là sau ảnh hưởng của đại dịch. Đồng hành cùng chương trình còn có Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Trong chương trình “Đủ món bạn mê, GoFood đêêê”, Gojek dành tặng người dùng hơn 200.000 mã giá 50%, giảm tối đa 40.000đ trên đơn hàng GoFood.

Mỗi ngày Gojek gửi đến người dùng hơn 5.000 mã giảm giá, với mã “GOFOODHCM” và “GOFOODHN” tại từng thành phố tương ứng. Bên cạnh đó, Gojek còn khuyến mãi giảm giá trực tiếp trên món ăn từ hàng nghìn thương hiệu nhà hàng trên nền tảng GoFood. Nhanh tay cùng GoFood khám phá thực đơn đủ món bạn mê tại đây.