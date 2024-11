Bình Định ghi nhận 4 ca tử vong do cúm A/H1, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn 27/11/2024 17:56

Ngày 27-11, TS Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế Bình Định về việc tăng cường phòng chống bệnh cúm A/H1pdm sau khi địa phương này ghi nhận 4 ca tử vong do mắc bệnh từ đầu năm 2024 đến nay.

Để tăng cường phòng chống bệnh cúm, Cục Y tế dự phòng đề nghị Giám đốc Sở Y tế Bình Định khẩn trương chỉ đạo các đơn vị y tế báo cáo tổng thể tình hình bệnh cúm trên địa bàn và các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai trong năm 2023-2024.

Các đơn vị thực hiện phân tích tỉ lệ các trường hợp nặng, các ca tử vong do bệnh cúm; báo cáo công tác giám sát cúm, đặc biệt làm rõ kết quả giám sát viêm phổi nặng do virus để cho thấy thực trạng tình hình nhiễm và tử vong do bệnh cúm tại tỉnh Bình Định.

Sở Y tế Bình Định báo cáo những vấn đề bất thường về bệnh cúm tại tỉnh (nếu có).

Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh cúm, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, hạn chế lây lan diện rộng. Đẩy mạnh giám sát các trường hợp viêm phổi nặng và các chùm bệnh cúm tại cộng đồng, kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

Bệnh nhân nhiễm cúm A/H1 đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai hồi đầu tháng 11-2024. Ảnh: TT

Cùng với đó, Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, phân luồng khám, phân tuyến điều trị, hạn chế thấp nhất các ca tử vong, đặc biệt chú ý đối với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn tính, người già và trẻ em.

Sở Y tế Bình Định thực hiện rà soát đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực... phục vụ cho các hoạt động phòng, chống dịch. Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung vào khu vực có ghi nhận ca tử vong do bệnh cúm, các địa phương có ổ dịch.