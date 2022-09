Bình Dương: Băng nhóm chuyên ép thiếu nữ 14 tuổi vào làm massage bị bắt

Ngày 17-9, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hữu Nhân (21 tuổi), Trần Thị Thảo Quyên (21 tuổi, cùng quê ở An Giang) và Đỗ Thị Mai Quỳnh (17 tuổi, quê ở Đắk Lắk) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Giữ người trái pháp luật.

Theo cơ quan công an, nhóm người này chuyên lừa và ép các cô gái để đưa vào các quan karaoke, massage làm nhân viên, rồi thu tiền môi giới với giá cao.

Ngoài các thành viên đã bị bắt, còn một số người tên là Khang, Bảy, Linh, Giao của nhóm này vẫn đang bỏ trốn. Cơ quan công an vẫn đang truy tìm những người có liên quan đến vụ án này.

Theo điều tra, em T. (14 tuổi, quê ở Trà Vinh) muốn có một công việc nhẹ nhàng và lương cao nên đã lên mạng facebook để tìm việc.

Sau khi em T và nhóm này nói chuyện đạt được thỏa thuận, Nhân cùng Khang và Bảy đi xe ô tô đến đón em T. Khi đang trên xe, Khang dùng một vật giống khẩu súng đe doạ bắt T. phải tắt định vị điện thoại.

Sau đó, cả nhóm đưa em T. đến một căn nhà thuộc phường An Phú (TP Thuận An).Tại đây, cả nhóm chụp ảnh T gửi cho các quán karaoke ở TP Đồng Xoài (Bình Phước) và nhờ người làm CMND giả cho T.

Do không có quán karaoke nào nhận nên Nhân nói T. đi làm massage, nhưng T không đồng ý và đòi về. Lúc này, cả nhóm đánh và ép T viết giấy nợ số tiền 35 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm bỏ xuống nhà ăn nhậu.

Lợi dụng lúc nhóm này ngủ say, T bỏ trốn và báo cơ quan công an.