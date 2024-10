Bình Dương: Công an dọn hàng trăm thùng bia vỡ tung tóe trên đường 14/10/2024 16:53

(PLO)- Hàng trăm thùng bia bể vỡ trên đường, Công an phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân ngay lập tức dọn sạch để đảm bảo an toàn.