Một thầy giáo tại Bình Dương bị tạm giữ để điều tra hành vi ‘nhạy cảm’ với học sinh lớp 6 12/10/2024 08:11

Ngày 12-10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra vụ việc phụ huynh tố cáo một thầy giáo trẻ có hành vi “nhạy cảm” với học sinh lớp 6.

Hiện tại, Công an TP Dĩ An đã tạm giữ người thầy giáo bị tố cáo để điều tra làm rõ. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra và gia đình đã đưa bé D đi giám định.

Theo thông tin PLO nắm được, thầy giáo này đang công tác tại trường THCS ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Còn học sinh là em NTTD (học lớp 6).

Trao đổi với lãnh đạo phòng GD và ĐT TP Dĩ An, vị lãnh đạo này xác nhận có đã nắm được thông tin phụ huynh tố cáo một thầy giáo công tác tại trường THCS VTT. Cũng theo vị lãnh đạo này, vụ việc đang được Công an TP Dĩ An thụ lý giải quyết.

Trao đổi với PLO, chị NTL (phụ huynh em D) cho biết rất bức xúc về hành vi của thầy giáo này.

Theo chị L, con chị đã kể hết sự việc thầy giáo này cho gia đình và cơ quan công an.

“Thầy giáo đã có hành vi rất nhạy cảm đối với con tôi, không chỉ một lần mà nhiều lần. Có lần thầy giáo đã đưa bé D vào nhà nghỉ tại TP Thủ Đức, nhưng không được chủ nhà nghỉ cho vào, vì thấy đây là học sinh”, chị L nói.