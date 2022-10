Bình Dương: Đang cướp tiệm vàng thì gặp công an tuần tra

(PLO)- Đang cầm vàng tẩu thoát, kẻ cướp bị lực lượng công an đang tuần tra bắt giữ.

Ngày 17-10, Công an TP Thuận An, Bình Dương cho biết Công an phường Bình Chuẩn vừa bắt giữ Phạm Quốc Tiến (57 tuổi, ngụ tại TP.HCM), khi người này đang cướp tiệm vàng.

Theo cơ quan công an, trưa cùng ngày một tổ tuần tra của Công an phường Bình Chuẩn đang tuần tra trên tuyến đường Lê Thị Trung, thì nghe tiếng người dân tri hô cướp, cướp…

Lúc này, tên cướp dùng xe máy đang bỏ chạy rất nhanh. Thấy vậy, tổ tuần tra đã nhanh chóng truy đuổi. Khi truy đuổi được hơn 2 km thì lực lượng công an đã áp sát và nhanh chóng khống chế bắt giữ được Tiến.

Cơ quan công an thu giữ 8 sợi dây chuyền vàng 18k, mỗi sợi có trọng lượng 5 chỉ, một cây búa là hung khí gây án.

Theo một số người dân, khoảng 10 giờ Tiến đi vào tiệm vàng Kim Phát Xuân nằm trên đường Lê Thị Trung (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) giả vờ mua vàng.

Khi thấy chủ tiệm vàng mất cảnh giác, Tiến bất ngờ dùng búa giấu sẵn trong người đập tủ kính lấy vàng, rồi nhanh chân lên xe máy tẩu thoát.

LÊ ÁNH