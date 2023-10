Ngày 30-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Dĩ An đang tạm giữ Lâm Hai (35 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân là Lý Chương (28 tuổi, cùng quê Sóc Trăng), là đồng nghiệp làm chung công ty với Lâm Hai.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: LA

Theo thông tin ban đầu, tối 29-10, Chương và Hai cùng một số người bạn ngồi nhậu tại một khu phòng trọ thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương.

Trong lúc nhậu, Chương và Hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, anh Chương bỏ đi về phòng trọ cách địa điểm ngồi nhậu khoảng vài chục mét.

Bực tức, Hai đuổi theo anh Chương rồi lấy một cây gỗ tần công vào vùng đầu người này.

Bị đánh nên anh Chương gục tại chỗ, mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Riêng Hai, sau khi gây án thì bỏ về phòng trọ ngủ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, bắt giữ Hai để làm rõ vụ việc.

LÊ ÁNH