Bình Dương: Người dân truy đuổi, bắt kẻ giả vờ mua vàng rồi giật chạy

(PLO)- Nam thanh niên giả vờ hỏi mua vàng rồi cầm vàng bỏ chạy, bị người dân đuổi theo bắt giữ.

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang lấy lời khai nam thanh niên có hành vi cướp vàng tại một tiệm vàng trên đường ĐT 743 (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng nay (9-8), Nguyễn Đức Mừng (23 tuổi, HKTT tại Đắk Lắk) vào tiệm vàng trên đường ĐT 743 hỏi mua lắc vàng.

Khi nữ chủ tiệm vàng đưa cho Mừng xem hai chiếc lắc (tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng) thì Mừng bỏ chạy ra xe máy để tẩu thoát. Thấy vậy, chủ tiệm vàng đã hô hoán cướp, cướp…

Nghe thấy tiếng tri hô, người dân gần đó đã đuổi theo, khống chế và bắt giữ được nghi phạm.

Mừng được người dân bàn giao cho công an xử lý.

2 kẻ cướp tiệm vàng ở Hải Dương bị khởi tố tội giết người, cướp tài sản (PLO)- Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bị can, bắt tạm giam với hai nghi can vụ cướp tiệm vàng ở huyện Kim Thành.

LÊ ÁNH