Bình Dương: Người livestream xúc phạm công an bị mời làm việc

Ngày 27-9, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã mời ông TTD (xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng) lên làm việc.

Ông D bị mời lên làm việc vì đã “livestream” trên mạng xã hội xúc phạm lực lượng công an, liên quan đến vụ một nữ tài xế lái xe ô tô tông người điều khiển xe máy rồi kéo lê chiếc xe máy khoảng 2 km.

Thời điểm đó, ông D tưởng nữ tài xế là người thân của công an nên đã có lẽ chửi lực lượng công an và nói “…công an thì công an, muốn đụng ai thì đụng hả…”.

Khoảng 3 giờ sau khi đăng clip thì ông D đã gỡ clip đã đăng trên facebook.

Nữ tài xế lái xe ô tô kéo lê chiếc xe máy về đến cổng nhà. Ảnh: Người dân cung cấp

Qua làm việc ông D đã nhận thức được việc làm của mình là sai trái. Do vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả và dư luận xấu. Chính vì thế, Công an huyện Dầu Tiếng đã cảnh cáo ông D và cho người này làm cam kết, không tái phạm.

Như PLO đã thông tin, ngày 23-9, nữ tài xế tên là là Nguyễn Thị T (sinh năm 1988) lái xe ô tô con 61K-155.., chở con đi học.

Trên đường quay về nhà đến đoạn đường D8 (xã Long Hòa) thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Phạm Hoàng N (sinh năm 1997) điều khiển đi từ trong hẻm ra đường D8.

Cú va chạm khiến anh N ngã xuống đường bị thương nhẹ, được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Khi xảy ra va chạm, nữ tài xế không dừng lại mà lái xe bỏ chạy trong khi chiếc xe máy vẫn còn mắc kẹt trước đầu ô tô con...

Lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng cũng khẳng định nữ tài xế này không phải là cán bộ công an huyện Dầu Tiếng và cũng không phải thuộc lực lượng công an.

Bình Dương: Nữ tài xế lái ô tô kéo lê xe máy trên đường (PLO)- Mạng xã hội xôn xao với clip một phụ nữ lái xe ô tô tông trúng xe máy, rồi kéo lê chiếc xe máy trên đường.

Nhân viên ngân hàng lái bán tải, kéo lê xe máy của công an bỏ chạy (PLO)- Nam nhân viên ngân hàng điều khiển ô tô bán tải tông, cuốn xe máy của Công an xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM, kéo lê nhiều km, tóe lửa trên đường.

LÊ ÁNH