Bình Dương: Nữ tài xế lái ô tô kéo lê xe máy trên đường

Ngày 23-9, lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đội Cảnh sát giao thông đang tiến hành làm rõ vụ một phụ nữ lái xe ô tô tông trúng người điều khiển xe máy, rồi kéo lê chiếc xe máy trên đường.

Clip ghi lại cảnh nữ tài xế lái xe ô tô kéo lê chiếc xe máy suốt 2 km.

Chiếc ô tô kéo lê chiếc xe máy khoảng 2 km. Ảnh: Camera ghi lại

Nữ tài xế lái xe ô tô được xác định là Nguyễn Thị T (sinh năm 1988).

Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân thấy ô tô kéo lê xe máy trên đường nên bức xúc đuổi theo. Khi đến trước cổng nhà, nữ tài xế dừng xe thì người dân mới đuổi kịp.

Lúc này, một số người dân quay trực tiếp đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh chiếc xe máy vẫn đang nằm ở phần đầu chiếc xe ô tô.

Ngoài ra, người quay clip có nói nội dung “…công an thì công an muốn đụng ai thì đụng hả…”.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng khẳng định nữ tài xế này không phải là cán bộ công an huyện Dầu Tiếng và cũng không phải thuộc lực lượng công an.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, nữ tài xế có người thân từng làm công an xã (không chính quy), nhưng đã nghỉ việc từ lâu.

Khi về đến cổng nhà, nữ tài xế mới chịu dừng xe lại. Ảnh: CACC

Trước đó, trưa cùng ngày bà T điều khiển xe ô tô con 61K-155.., chở con đi học. Trên đường quay về nhà đến đoạn đường D8 (xã Long Hòa) thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Phạm Hoàng N (sinh năm 1997) điều khiển đi từ trong hẻm ra đường D8.

Cú va chạm khiến anh N ngã xuống đường bị thương nhẹ, được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Khi xảy ra va chạm, nữ tài xế không dừng lại mà lái xe bỏ chạy trong khi chiếc xe máy vẫn còn mắc kẹt trước đầu ô tô.

Cứ vậy, nữ tài xế lái ô tô con kéo lê chiếc xe máy chạy khoảng 2 km, khi về đến cổng nhà mới chịu dừng lại.

LÊ ÁNH