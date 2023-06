Bình Dương: Thiếu nữ 16 tuổi bị đánh đập, cắt tóc dã man

(PLO)- Nghi ngờ thiếu nữ 16 tuổi có quan hệ tình cảm với chồng mình, chủ tiệm spa hành hạ, đánh đập và cắt tóc em này rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Ngày 30-6, Công an phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) đã mời chị Đào Thị H (sinh năm 1997, quê ở Phú Thọ, chủ một tiệm spa), người đánh đập, cắt tóc em N (16 tuổi, quê ở Đồng Tháp) lên làm việc.

Theo Công an phường An Phú, khi làm việc xong, công an phường sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an TP Thuận An để điều tra theo thẩm quyền.

Sự việc này gây xôn xao dư luận khi được đăng tải trên mạng xã hội. Và cũng chính chị H là người tung những clip này lên mạng xã hội.

Theo nội dung từ clip, chị H nghi ngờ N có quan hệ tình cảm với chồng mình, nên đã đánh đập và cắt tóc N.

Cụ thể, tối 24-6, chị H nhắn tin yêu cầu N đến một quán ăn ở phường Bình Hòa (TP Thuận An) để nói chuyện.

Tại đây, chị H nhờ một người bạn quay lại clip, sau đó dùng guốc đánh vào đầu N. Bị đánh mạnh, đầu N liên tục chảy máu. Một số người dân thấy vậy đã đưa N đến bệnh viện cấp cứu.

Đến ngày 25-6, chị H tiếp tục nhắn tin yêu cầu em N đến nhà riêng của Huệ tại phường An Phú.

Tại đây, chị H tiếp tục chửi bới, đánh đập và cắt tóc của N. Lần này, chị H cũng nhờ người thân quay lại clip rồi tung lên mạng với lời lẽ nhục mạ.

Trước đó, vào ngày 27-3 một nhóm người chặn xe ô tô tại đoạn đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một). Sau đó đánh đập, cắt tóc, lột đồ dã man một người phụ nữ trẻ. Nguyên nhân của vụ việc này cũng do người vợ nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Sau hai ngày điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt giữ 3 người phụ nữ đánh ghen. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố ba bị can.

LÊ ÁNH