Bình Dương: Tôn vinh 131 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

(PLO)- Các doanh nhân, doanh nghiệp đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Bình Dương.

Ngày 13-10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức kỉ niệm 77 năm ngày thành lập doanh nhân Việt Nam và tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết Bình Dương phát triển được như ngày hôm nay là có một phần đóng góp không nhỏ của các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đã có nhiều doanh nhân đã tạo nên những kỳ tích và làm rạng danh vùng đất Bình Dương ở trong và ngoài nước.

Theo ông Dành, trong chín tháng đầu năm 2022, bên cạnh những thuận lợi thì tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, nhưng còn diễn biến rất phức tạp. Bên cạnh đó, giá cả một số hàng hóa, dịch vụ biến động mạnh.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh, các ngành và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trọng yếu của tỉnh Bình Dương đều đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Chế độ an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Ông Dành nhấn mạnh: “Từng doanh nhân, doanh nghiệp Bình Dương hãy luôn quyết tâm vượt khó, tăng cường đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Mong rằng các doanh nhân, doanh nghiệp luôn có tinh thần khát khao vươn lên, hình thành được các sản phẩm, các thương hiệu Việt danh tiếng, mang tầm khu vực và thế giới. Từ đó góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển cường thịnh, trở thành đô thị thông minh trong tương lai”.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Dương đã tặng bằng khen cho 72 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương năm 2022.

Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài Trong 9 tháng đầu năm 2022, Bình Dương đã thu hút 71.769 tỉ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương có 58.713 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký là 601.939 tỉ đồng. Có 4.072 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 39 tỉ 637 triệu USD. Từ những kết quả đó, Bình Dương trở thành địa phương đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (đứng sau TP HCM).

LÊ ÁNH