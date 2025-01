Bình luận xuyên tạc trên mạng xã hội, một người bị phạt 7,5 triệu đồng 25/01/2025 14:03

Ngày 25-1, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính L.H.T (trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông bị phạt 7,5 triệu khi bình luận trên mạng xã hội. Ảnh: CAHP

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Hải Phòng đã phát hiện chủ tài khoản facebook L.H.T. là người quản lý, nhiều lần sử dụng facebook cá nhân bình luận các bài viết trên mạng xã hội với nội dung xấu, xuyên tạc, ảnh hưởng xấu đến quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và uy tín các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Qua sự việc trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần lựa chọn, tìm kiếm thông tin tại các trang thông tin chính thống. Tỉnh táo, khách quan khi tiếp nhận các thông tin, nhất là các thông tin trên không gian mạng, tránh để bị dẫn dắt bởi các thông tin xấu, độc, được các thế lực thù địch, chống đối tuyên truyền với ý đồ xấu.