Bình Thuận: 11 tàu loại lớn trong đó có 5 tàu hậu cần bị thiêu trong vụ cháy xưởng

Đến 18 giờ chiều nay 7-12, lực lượng công an, quân đội đã hiệp đồng tác chiến và khống chế được đám cháy tại Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết (phường Phú Hài, TP Phan Thiết).

Lực lượng công an và bộ đội phối hợp chữa cháy. Ảnh NGÔ HIẾU.

Bước đầu đã xác định đã có 11 tàu bị cháy trong đó có 8 chiếc của huyện đảo Phú Qúy; 2 tàu của Phan Thiết và một tàu Kiên Giang.

Trong 11 chiếc tàu bị cháy có 5 tàu hậu cần và ông Nguyễn Hữu ở Tam Thanh, Phú Qúy bị cháy hai tàu, riêng tàu của tỉnh Kiên Giang là tàu vô chủ.

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 14h40 phút chiều nay một nhóm công nhân của Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết trong quá trình hàn ống bô tàu BTh 998.97 TS thì bụi hàn rơi vãi xuống khu vực sàn tàu có dầu nhớt dẫn đến cháy lớn.

Do nơi sửa chữa, tàu thuyền đậu san sát nhau và có nhiều vật liệu dễ cháy công với gió lớn đã khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan rộng.

11 tàu bị cháy đều là tàu loại lớn. Ảnh cắt từ camera.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng huy động hàng chục chiến sĩ đến phối hợp với Cảnh sát chữa cháy, công an địa phương khống chế ngọn lửa.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã phải rời cuộc họp HĐND tỉnh Bình Thuận đang diễn ra để trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, xử lý vụ việc.

Lực lượng bộ đội và công an đã phối hợp khống chế ngọn lửa. Ảnh HG.

Ngay trong đêm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân, thống kê mức độ thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Được biết trong số 11 tàu cá bị cháy có 9 tàu mua bảo hiểm trong đó 8 tàu mua của Công ty Bảo Việt và 1 tàu mua bảo hiểm của Công ty Bảo Minh.

Các tàu bị cháy đều là tàu lớn, có chiều dài từ 17-22m, công suất từ 360 đến 730CV.

PHƯƠNG NAM