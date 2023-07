Bình Thuận: Cán bộ còn làm việc cầm chừng, đùn đẩy...

(PLO)- Sáu tháng đầu năm, kinh tế Bình Thuận xếp 11/63 tỉnh thành nhưng địa phương còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ để thúc đẩy phát triển.

Ngày 19-7, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, đã ký kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2023.

Tăng trưởng xếp thứ 11/63 địa phương

Theo đó, sáu tháng đầu năm 2023, dù gặp phải những khó khăn, tỉnh có những thuận lợi cơ bản, như: các chuỗi sự kiện, hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Hai cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây được đưa vào khai thác, đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao thương hàng hóa, dịch vụ, vận tải, bất động sản, thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước đến địa phương.

Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 7,76%, xếp thứ 11/63 địa phương. Ngành du lịch phục hồi, tăng trưởng nhanh. Toàn tỉnh đón hơn 4,46 triệu lượt du khách, tăng 86,36%, doanh thu du lịch đạt 11.348 tỷ đồng, tăng 2,52 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tình hình thu hút vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 18.504 tỷ đồng, tăng 10,01%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 44.602 tỷ đồng, tăng 32,24% so với năm 2022...

Cán bộ làm việc cầm chừng, né tránh

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, đáng chú ý là hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2022, thu nội địa sáu tháng đầu năm 2023 giảm 19,38% so với cùng kỳ năm 2022; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 16,92% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhiều dự án quan trọng, như: cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, đoạn qua địa bàn huyện Bắc Bình, đường ĐT.719B… chưa đảm bảo đúng tiến độ do chậm tháo gỡ những vướng mắc trong bồi thường, bố trí tái định cư để thu hồi đất, phục vụ thi công các công trình, dự án đầu tư công.

Tình trạng lấn chiếm đất công, đất dự án, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn diễn ra nhiều nơi, một số vụ việc rất phức tạp, mang tính chất “côn đồ”, có tổ chức, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, làm ảnh hưởng môi trường đầu tư của tỉnh.

Hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời. Các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS năm 2022 thuộc nhóm các địa phương thấp nhất cả nước, nhưng chưa được cải thiện.

Đội ngũ bác sỹ còn thiếu, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu, cơ sở vật chất một số cơ sở y tế xuống cấp, thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế còn thiếu... làm ảnh hưởng chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ còn để tồn việc, chậm việc, sót việc hoặc thiếu sự phối hợp trong tham mưu, xử lý công việc.

Tình trạng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được cải thiện. Người dân và doanh nghiệp chưa hài lòng về thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết công việc, thực thi trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát các quy định, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, xác định giá đất… để sửa đổi những bất cập, chồng chéo.

Tỉnh cần xem xét bãi bỏ những văn bản không phù hợp thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Xử nghiêm hành vi lấn chiếm đất

Các cấp có thẩm quyền chỉ đạo khẩn trương giải quyết các vướng mắc, nhất là việc đền bù, thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án đường ĐT.719B, đường Hàm Kiệm - Tiến Thành, Cầu Văn Thánh...

Phối hợp tốt với Quân chủng Phòng không - Không quân giải quyết nhanh các công việc còn vướng mắc để sớm hoàn thành các hạng mục thuộc dự án Sân bay Phan Thiết (hạng mục quân sự), đảm bảo tiến độ thực hiện dự án này.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công dự án hồ Kapet, công viên sinh thái ngập nước, chung cư sông Cà Ty, dự án Kè sông Cà Ty, dự án Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp Cảng cá Phú Quý (giai đoạn 2), thúc đẩy nhanh thủ tục đầu tư Nhà tang lễ tỉnh.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp, không gây phiền hà, trong đó dành thời gian giải quyết những vướng mắc về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và thủ tục đất đai đối với chín dự án có những bất cập.

Khẩn trương thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu khởi công trong năm 2023.

Tiếp tục rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai, chậm triển khai hoặc không có năng lực triển khai theo đúng quy định, để thu hút các nhà đầu tư khác thực sự có năng lực, có tâm huyết đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Chú ý kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các hành vi xấu trong dịch vụ du lịch, thương mại như ép giá cho thuê phòng, buôn bán gian lận, tính giá ăn uống cao bất thường chặt chém…, đồng thời có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

Hoàn thiện các nội dung, kiến nghị Tổ công tác của Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá đất cụ thể dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng Đại Dương (NovaWord Phan Thiết) và những vướng mắc cần tháo gỡ, giải quyết ở các dự án khác.

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh địa phương, đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự, công nghệ cao, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi lấn chiếm đất công, đất dự án, khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản không phép, trái phép.

PHƯƠNG NAM