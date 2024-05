Bình Thuận: Phát hiện nhiều điểm khai thác cát ‘khủng’ tại Tánh Linh 27/05/2024 17:00

Ngày 27-5, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh (Bình Thuận), đã ký công văn khẩn gởi Phòng TN&MT; Công an huyện và UBND xã Gia An về tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh hai huyện Tánh Linh, Đức Linh.

Một điểm khai thác cát trái phép tại Tánh Linh. Ảnh PĐ.

Giao các đơn vị rà soát, báo cáo trước ngày 10-6

Theo đó, qua xem xét đề xuất của Công an huyện Tánh Linh về tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Gia An (khu vực giáp ranh huyện Đức Linh), Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh yêu cầu một số nội dung.

Cụ thể, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Gia An khẩn trương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, công an xã tổ chức xác minh, quy chủ các vị trí có dấu hiệu khai thác cát trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích. Kết quả báo cáo UBND huyện, Phòng TN&MT trước ngày 10-6.

“Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về đất đai và khoáng sản trên địa bàn quản lý nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương, không để xảy ra điểm nóng dẫn đến báo chí đưa tin phản ánh. Lưu ý các vùng giáp ranh như khu vực Suối Kè, đường Quốc Phòng, khu vực suối Ba Thê.

Giao Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp Công an Tánh Linh theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Gia An; đồng thời tham mưu chỉ đạo chung trên địa bàn toàn huyện” - công văn yêu cầu.

Nhiều lần phát hiện khai thác cát trái phép

Trước đó, Thượng tá Lê Minh Hoàng, Trưởng Công an huyện Tánh Linh đã có báo cáo gởi UBND huyện Tánh Linh về tình hình khai thác khoáng sản trái phép.

Cụ thể, ngày 18-5, Tổ công tác của Công an Tánh Linh tiến hành mật phục, kiểm tra tại hồ Hòa Bình thuộc thôn 1, xã Gia An (khu vực giáp ranh xã Tân Hà, huyện Đức Linh) phát hiện tại vị trí thuộc xã Tân Hà có một số đối tượng đang có hành vi trực tiếp múc cát phôi lên thùng xe tải ben.

Tổ công tác đã chủ động kiểm tra. Tang vật là phương tiện gồm một xe máy đào, gầu 0,7m² màu vàng, do tài xế TTT, ngụ thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh điều khiển và xe tải ben do tài xế TVĐ, ngụ xã Vũ Hòa điều khiển, trên thùng xe tải ben có 4m² cát phôi.

Sau khi kiểm tra, Công an huyện Tánh Linh đã phối hợp, lập biên bản và bàn giao UBND xã Tân Hà tạm giữ phương tiện, tang vật tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.

Một hệ thống hút cát dưới sông, hồ mà Công an Tánh Linh thu giữ trước đây.

Trước đó, ngày 12-5, Công an Tánh Linh cũng kiểm tra tại khu vực Hồ Hòa Bình (thuộc địa phận thôn 1, xã Gia An), tại vị trí 1 phát hiện dấu vết khai thác cát, dấu vết của của xe máy đào, diện tích 135m².

Tại vị trí 2, phát hiện dấu vết khai thác cát phôi, dấu vết của của xe máy đào, diện tích 400m². Tại vị trí 3, phát hiện một hồ nước có diện tích (ngang 6m x dọc 5m và có chiều sâu 2,5m), cạnh hồ nước có một xe máy đào.

Tại cả ba vị trí nêu trên, Công an Tánh Linh chưa xác định được đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Tiếp đến trong các ngày 13 và 14-5, Công an Tánh Linh kiểm tra tại khu vực đường Quốc Phòng, phát hiện tại khu vực ranh giới xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh và xã Gia An, huyện Tánh Linh có dấu vết khai thác cát phôi, dấu vết của của xe máy đào, diện tích 1200m².

Qua xác minh, vị trí này của một người tên thường gọi Hoàng Cụt, ngụ xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh múc cát đi tiêu thụ.

Công an Tánh Linh cho biết qua kiểm tra, nhận thấy tình hình khai thác khoáng sản khu vực giáp ranh sẽ diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng đề nghị UBND huyện Tánh Linh chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Gia An tiến hành xác minh, quy chủ bốn vị trí đã nêu để xác minh, xử lý chủ đất về hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai. Từ đó răn đe, phòng ngừa, nếu cố tình tiếp tục vi phạm sẽ lập hồ sơ xử lý theo pháp luật hình sự.

“Lãnh đạo Công an huyện Tánh Linh sẽ chỉ đạo lực lượng hình sự, kinh tế, ma túy tiếp tục phối hợp Đoàn liên ngành khoáng sản của UBND huyện Tánh Linh, UBND xã Gia An, UBND xã Tân Hà, huyện Đức Linh, Công an huyện Đức Linh tăng cường nắm tình hình, không để hình thành điểm nóng về khoáng sản” - báo cáo của Công an Tánh Linh nêu.